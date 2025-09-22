Cameroun: Soutiens de Kamto rallient Issa Tchiroma - Vers une recomposition stratégique de l'opposition 2025

22 Septembre 2025
Camer.be (Bruxelles)
Par Paul Moutila

La scène politique camerounaise connaît une nouvelle secousse : plusieurs soutiens majeurs du Pr Maurice Kamto affichent désormais leur préférence pour la candidature d'Issa Tchiroma Bakary à l'élection présidentielle de 2025.

Parmi eux figurent des personnalités de poids comme Me Alice Nkom, le Pr Jean Calvin Aba Oyono de l'Université de Yaoundé II, ainsi que le Pr Moïne Timichuergi de l'Université de Dschang. Ce ralliement, loin d'être anodin, pourrait redessiner le jeu des alliances et peser sur la dynamique de l'opposition camerounaise.

Dans le même temps, un appel pressant est lancé aux figures politiques du Grand Nord, en particulier à Bello Bouba et Issa Tchiroma. On les invite à intégrer le « bloc dur de l'opposition », une coalition perçue comme indispensable pour contester avec efficacité le pouvoir en place. Cette initiative s'inscrit dans une stratégie électorale plus large : rassembler les forces dispersées de l'opposition afin d'offrir aux électeurs une alternative crédible. Ces repositionnements en cascade traduisent les recompositions en cours et laissent présager une campagne de 2025 à la fois intense, stratégique et pleine de rebondissements.

