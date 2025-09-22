Cameroun: Assemblées des structures à l'Ouest - Le coeur du MRC bat entre Issa Tchiroma et Bello Bouba

La disqualification du Pr Maurice Kamto par le Conseil constitutionnel n'a pas entamé la détermination de Me André Marie Tassa, secrétaire de la Fédération régionale du Mouvement pour la renaissance du Cameroun. Il a remobilisé les troupes du parti pour le retrait des cartes d'électeurs et la participation à la campagne électorale...

Plus de 300 dirigeants des structures de base du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (Mrc) se sont retrouvés à Bafoussam le samedi 20 septembre dernier dans le cadre de leur assemblée de structure trimestrielle.

Galvanisés et motivés, ces militants ont suivi en direct les orientations de Mohamadou Yacouba Mota, président national par intérim du Mrc. Intervenant en visioconférence, le dirigeant du Mrc a clamé sa loyauté et sa fidélité à l'endroit du Pr Maurice Kamto. Il a indiqué que pour le choix du candidat que devra soutenir cette formation politique, le conseil national devrait se prononcer dans les prochains jours. A la suite de cette instance, il reviendra au Pr Maurice Kamto de trancher en dernier ressort.

L'axe du septentrion

Pour l'instant, Me André Marie Tassa, secrétaire du bureau régional du Mrc, invite ses amis politiques à aller retirer les cartes d'électeurs. Il demande par ailleurs aux chefs des structures de base du Mrc de rester dans la dynamique de l'éveil citoyen et de préparer les consultations électorales de 2026.

Le dirigeant régional du Mrc reste dans la dynamique de la surveillance des votes. « Nous étions prêts. Nous avons préparé un garde du représentant dans les bureaux de vote. Nous allons mettre notre expérience au bénéfice du candidat que nous allons soutenir.

Le Cameroun ne va pas s'arrêter après l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Les gens se sont massivement inscrits grâce à notre action. Nous n'allons baisser les bras », soutient-il. Invité aux assises de Bafoussam, Albert Dzongang, a entretenu les militants mobilisés sur les enjeux de la présidentielle de 2025 au Cameroun. Il a insisté sur la nécessité d'une coalition entre Bello Bouba et Issa Tchiroma Bakary. Pour lui, des 11 candidats de l'opposition, le Mrc envisage son soutien à l'un des deux du septentrion.

Venus des quatre coins de la région de l'Ouest, les militants du Mrc à l'instar d'Harold Nkoudou, secrétaire de la fédération communale du Mouvement pour la renaissance du Cameroun à Kekem, se disent déterminés à poursuivre « l'objectif du changement par les urnes et dans la paix ». Me Jean Jacques Kengne, Me Joseph Lavoisier Tsapy, Dr Siméon Kuissu, Youssouf Bamen, Achille Ngabet, Me Adèle Kenmogne Fongué, Maffo Meudjeu Colette, Roger Dafem, Alaon Foka Mepé, Elie Ngompé Fotso et autres cadres de ce parti ont participé aux assises de Bafoussam.

Très apprécié par les militants du Mrc, le Pr Moise Timtchueng était également de la partie. Et après s'être ressourcé pendant cette réunion, il a déjà pris position pour Issa Tchiroma Bakary. Et ne pourra se dédire qu'en cas d'avis contraire émis par la direction du parti.