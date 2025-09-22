Tunisie: Ligue 1 - 7e journée - CA - Arguments offensifs

Kinzumbi et Chaouat, les deux atouts sur lesquels le CA entend ramener la victoire de Métlaoui.

Une bonne victoire devant la JSO qui rentre dans les archives. Car le déplacement d'aujourd'hui face à l'ESMétlaoui est une autre affaire. Un match beaucoup plus complexe qui nécessite beaucoup plus d'arguments et de fraîcheur.

Justement, Benzarti peut compter sur ses atouts offensifs, en premier lieu le buteur Chaouat qui a fait d'énormes progrès depuis la saison dernière et qui a scoré à quatre reprises malgré le volume de jeu moyen de ses équipiers.

A ses côtés, un autre atout offensif intéressant, Kinzumbi, qui n'a pas atteint sa meilleure forme certes ( on attend toujours ses courses et ses prouesses dans les duels un contre un), mais qui profite de la moindre occasion pour marquer ou pour donner un assist. Ce duo va devoir peser lourd sur la défense de Métlaoui.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

On ne s'attend pas à de gros changements par rapport au onze qui a disputé le match de la JSO, c'est la recette de Benzarti qui aime conserver un groupe restreint sur lequel il travaille. Yefreni, par exemple, sera stabilisé dans le rôle de gardien après une prestation honnête, mercredi dernier.

En défense, le quatuor Zaâlouni, Shili, Ben Abda et Youssef ( qui devra faire attention à ne pas s'aventurer loin de sa zone et laisser des espaces) devrait être maintenu avec la possibilité de voir Romdhane rentrer en cours de jeu.

En milieu, et malgré les critiques adressées à Zemzmi (qui n'a pas le profil d'un milieu défensif axial ), il sera encore là aux côtés de Saydou Khan et Ait Malek. Ce match est une vraie épreuve de vérité pour Benzarti et ses joueurs qui ont laissé échapper plusieurs points au classement.

L'adversaire est tenace sur son terrain en gazon artificiel.

Benzarti n'a pas encore présenté une copie exemplaire, mais trois points aujourd'hui vont l'aider à continuer avec plus de confiance et d'assurance. D'autres cartes sont disponibles en cours de match, tels Mahmoud, Oune ou Mesmari pour renforcer le secteur offensif, le premier atout des «Rouge et Blanc».

En tout cas, plus question de faire des hauts et des bas. L'équipe est encore en phase de construction, elle n'a pas atteint le meilleur régime.