Tunisie: Port de Radès - Nouvelle saisie record de stupéfiants dans un conteneur - Une enquête ouverte

21 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

Le ministère public du tribunal de première instance de Ben Arous a autorisé les agents de la sous-direction de la lutte contre les stupéfiants de la Garde nationale à ouvrir une enquête pour élucider les circonstances d'une saisie massive de drogue dans un conteneur au port de Radès.

Selon les informations disponibles, une fouille minutieuse a été effectuée sur un conteneur qui venait d'être déchargé d'un navire en provenance d'un pays européen. La cargaison était destinée à une entreprise privée spécialisée dans la distribution d'appareils électroménagers.

L'inspection a révélé une très grande quantité de drogue, estimée à plusieurs centaines de kilogrammes, soigneusement dissimulée parmi des appareils de cuisson importés.

La sous-direction de la lutte contre les stupéfiants de la Garde nationale de Ben Arous a été chargée de l'enquête pour identifier les personnes impliquées dans cette tentative de contrebande.

