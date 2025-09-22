Tunisie: Le pays célèbre, le 25 septembre, la Journée du Littoral Méditerranéen

La Tunisie célèbre, le 25 septembre courant, la Journée du Littoral Méditerranéen, à l'instar du reste des pays de la région, a annoncé, dimanche, l'Agence de Protection et d'Aménagement du Littoral.

Ce rendez-vous annuel, qui vise à promouvoir le patrimoine naturel, économique et culturel de la zone côtière méditerranéenne, met à l'honneur, dans sa nouvelle édition de 2025, les institutions oeuvrant à protéger l'environnement côtier et marin ; à élaborer les réglementations, et à prendre les décisions adéquates. L'objectif est de bâtir un avenir meilleur et plus durable pour nos régions côtières.

Il convient de souligner que la célébration de la Journée du littoral, chaque année, le 25 septembre, marque la première ratification, en 2009, du Protocole relatif à la gestion intégrée des zones côtières (GIZC) par la Slovénie. Il s'agit d'un accord stipulant l'engagement des 21 pays méditerranéens à utiliser une planification intelligente pour mieux gérer et protéger leurs zones côtières.

Cette Journée se veut, ainsi, une initiative régionale qui met en lumière l'importance vitale des zones côtières pour les populations et la planète, et promeut des solutions pour assurer leur durabilité sur le long terme.

A noter que le littoral méditerranéen est confronté à des défis sans précédent, qui ont un impact direct sur les 150 millions de personnes vivant le long des côtes, menaçant leurs sources de revenus, leurs modes de vie et leur bien-être.

En fait, l'urbanisation rapide et le tourisme de masse dégradent les écosystèmes côtiers fragiles, tandis que la pollution, l'exploitation non durable des ressources et la perte d'habitat menacent la biodiversité marine.

En outre, les effets du changement climatique, qui se manifestent 20 % plus rapidement dans la région que la moyenne mondiale, amplifient toutes ces menaces.