Tunisie: Le pays célèbre, le 25 septembre, la Journée du Littoral Méditerranéen

21 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

La Tunisie célèbre, le 25 septembre courant, la Journée du Littoral Méditerranéen, à l'instar du reste des pays de la région, a annoncé, dimanche, l'Agence de Protection et d'Aménagement du Littoral.

Ce rendez-vous annuel, qui vise à promouvoir le patrimoine naturel, économique et culturel de la zone côtière méditerranéenne, met à l'honneur, dans sa nouvelle édition de 2025, les institutions oeuvrant à protéger l'environnement côtier et marin ; à élaborer les réglementations, et à prendre les décisions adéquates. L'objectif est de bâtir un avenir meilleur et plus durable pour nos régions côtières.

Il convient de souligner que la célébration de la Journée du littoral, chaque année, le 25 septembre, marque la première ratification, en 2009, du Protocole relatif à la gestion intégrée des zones côtières (GIZC) par la Slovénie. Il s'agit d'un accord stipulant l'engagement des 21 pays méditerranéens à utiliser une planification intelligente pour mieux gérer et protéger leurs zones côtières.

Cette Journée se veut, ainsi, une initiative régionale qui met en lumière l'importance vitale des zones côtières pour les populations et la planète, et promeut des solutions pour assurer leur durabilité sur le long terme.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

A noter que le littoral méditerranéen est confronté à des défis sans précédent, qui ont un impact direct sur les 150 millions de personnes vivant le long des côtes, menaçant leurs sources de revenus, leurs modes de vie et leur bien-être.

En fait, l'urbanisation rapide et le tourisme de masse dégradent les écosystèmes côtiers fragiles, tandis que la pollution, l'exploitation non durable des ressources et la perte d'habitat menacent la biodiversité marine.

En outre, les effets du changement climatique, qui se manifestent 20 % plus rapidement dans la région que la moyenne mondiale, amplifient toutes ces menaces.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.