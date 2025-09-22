Tunisie: Ligue 1 - 7e journée - USBG - Prendre de la hauteur

La défaite des « Jaune et Noir » de Ben Guerdane face au CSS les a relégués dans le bas du tableau. Obligation des trois points aujourd'hui devant la JSO pour ne pas s'enfoncer davantage.

Deux défaites consécutives contre le CAB et le CSS ont mis l'entraîneur Nidhal Khiari et sa bande dans de mauvais draps. Face à la JSO aujourd'hui, la victoire est devenue impérative. Il va falloir coûte que coûte remporter les trois points avec ou sans la manière.

Nidhal Khiari n'a pas d'autre alternative que de bien coacher les siens, et ce, pour éviter un troisième faux pas d'affilée qui lui coûterait, à n'en pas douter, sa place à la tête du staff technique de l'USBG. L'essentiel est de bien retenir les leçons tirées du match perdu dans les arrêts de jeu contre les Sfaxiens et de ne pas commettre à nouveau les erreurs fatales qui ont entraîné l'amère défaite.

Rien ne sert de se recroqueviller à dix derrière durant tout le match et, suite à la grande débauche d'énergie physique et mentale, de céder suite à un relâchement fatal.

Le mental est la clé

Ce faisant, l'exemple du jeune défenseur axial Iyed Touis est frappant. Le joueur a de grandes qualités de relance propre à partir de la base arrière et pas de jouer seulement les sentinelles pour museler l'attaquant de pointe. Un mauvais réflexe, une main trop écartée pour contrer le ballon en mouvement et un penalty inespéré pour ses adversaires.

Le but égalisateur de Hichem Baccar a tempéré l'ardeur de Ghazi Abderrazak et ses partenaires et les a rendus vulnérables. Le deuxième but les a mis à genoux. C'est sur le plan moral que Nidhal Khiari a axé la préparation de ce match décisif contre la JSO.

Il va falloir non seulement marquer les premiers mais chercher à tuer le match par d'autres buts pour se mettre à l'abri et éviter les fins de matches palpitantes. Le début d'échappée de la zone rouge est tributaire des trois points qui devront être grappillés cet-après- midi .