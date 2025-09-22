Tunisie: Parc Djerba Explore - 24 ans de succès pour un parc abritant 600 crocodiles

21 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

Ouvert en 2001, le parc des crocodiles de la zone touristique de Djerba Midoun continue d'attirer une foule de visiteurs. Initialement, il abritait 400 crocodiles, un nombre qui a grimpé à 600 cette année, avec des bêtes âgées de 1 mois à 27 ans, selon les informations fournies par les responsables du parc au correspondant d'IFM à Médenine, Maimoun Ben Ahmed.

Contrôle et échange de la population

Les responsables du parc gèrent la population de crocodiles en retirant les oeufs pour les faire éclore de manière artificielle dans des incubateurs sur place. Le parc échange également des crocodiles avec d'autres structures similaires. En mai 2022, par exemple, 90 crocodiles âgés de 4 à 26 ans ont été envoyés vers un parc à Dubaï.

Une forte fréquentation

Le parc des crocodiles attire des visiteurs de Djerba, des régions avoisinantes, de toute la Tunisie, ainsi que des touristes et des étrangers résidant sur l'île. L'été 2019 a enregistré un record, avec plus de 50 000 visiteurs, le chiffre le plus élevé jamais enregistré depuis l'ouverture du parc jusqu'à l'été 2025.

