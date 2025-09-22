Tunisie: Ligue 1 - 7e journée - Sacrés Zarzissiens !

La réaction des "Sang et Or" de Zarzis a été de plus belle : une large victoire ramenée de Kairouan sur le score de quatre buts à un.

Restant sur une défaite concédée à domicile, ce qui leur a fait perdre d'ailleurs leur fauteuil de leaders, les Zarzissiens se sont déplacés à Kairouan avec la ferme intention de se racheter.

En face, les Aghlabides abordaient la rencontre d'hier vraisemblablement toujours euphoriques après la victoire ramenée de Sousse lors de la précédente journée.

Sans round d'observation, les deux protagonistes sont entrés dans le vif du sujet. La première mi-temps a connu, d'ailleurs, un rythme accéléré. A peine 11 minutes de jeu et voilà Stanley Oguh qui ouvre le score pour les Zarzissiens.

Un joli but du reste ! La réaction des locaux ne s'est pas fait attendre avec un but d'égalisation marqué par Abdullay Kanou (13').

Plus décidés que jamais à en découdre, les Zarzissiens finissent par prendre le contrôle du match. Innocent Nshuti double la mise à la 19' avant que Moomen Rahmani ne triple la mise à la 27'. Et Stanley Oguh de quadrupler la mise à la 40', signant par là même un doublé.

Et à vrai dire, le sort du match s'est joué durant la première mi-temps, étant donné que les deux protagonistes en sont restés là durant la seconde période de jeu. Une belle réaction du reste de la part des "Sang et Or" de Zarzis qui ont livré un beau match avec à la clef une large victoire qui leur fait retrouver le sourire et la confiance en eux-mêmes.

ASG-CSS : attaques stériles

L'autre match avancé de cette 7e journée de la Ligue 1 a opposé hier l'ASG au CSS. Dans cette rencontre, les attaques étaient par contre stériles. Un match qui s'est soldé d'ailleurs sur un résultat nul et vierge. A noter que ce match a connu l'expulsion du défenseur congolais du CSS Kevin Mundeko à la 65'.

Une supériorité numérique que les locaux n'ont pas su exploiter. Un résultat nul qui n'arrange pas finalement les affaires des Gabésiens et des Sfaxiens. Deux protagonistes qui se sont contentés de partager les points.