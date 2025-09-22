Tunisie: Ligue 2 - 1ère journée - ASK-Jendouba, choc entre outsiders

Outre l'affiche inaugurale entre Kasserinois et Jendoubiens, EGSG et le SG évolueraient sur du velours dans leurs fiefs respectifs, alors que l'OSB sera à l'épreuve à Moknine face au SCM.

Après le déroulé des matchs du groupe A, à l'exception de la rencontre entre le SCBA et l'OCK, prévue demain, la journée inaugurale se poursuit cet après-midi avec les rencontres inscrites dans l'agenda de la poule B. De prime abord, le choc de la journée mettra aux prises l'ASK et Jendouba Sport du côté de Kasserine, deux équipes qui ont longtemps caracolé la saison passée avant de s'essouffler quelque peu lors du sprint final.

Aussi, rétrogradée en L2 la saison passée, EGSG a quelque peu été ménagée par le calendrier puisqu'elle débute dans son fief face à l'ES Bouchemma. Autre postulant incontournable, l'Olympique Sidi Bouzid, longtemps en haut de l'affiche la saison écoulée en L2, avant d'accuser le coup et de rater de peu l'accession, ira défier le SCM à Moknine, alors que dans le même temps, l'AS Ariana se produira au Sahel à l'épreuve de Kalâa Sport et le CS Redeyef ira croiser l'ASJ dans son bastion à Jelma.

Enfin, outre le périlleux déplacement qui attend l'US Ksour Essef à Sakiet Eddaier où le Progrès local l'attend de pied ferme, l'on sera forcément curieux de voir quelles sont les prédispositions de la Stayda en ce début d'exercice, et ce, après s'être montrée incapable de jouer les premiers rôles la saison écoulée. Au révélateur des Cap-bonais du CS Korba à Gabès, le Stade Gabésien doit y mettre les ingrédients pour gagner et annoncer la couleur en ce début de saison.

Le programme

Aujourd'hui

Groupe B :

Kalaa Sport -AS Ariana. Arbitre: Akram Naili

SC Moknine-Olympique Sidi Bouzid. Arbitre : Ahmed Dhaouadi

PS Sakiet Eddaier-US Ksour Essef. Arbitre : Walid Hedhli

AS Jelma -CS Redayef. Arbitre: Abdessalem Mani

AS Kasserine -Jendouba Sport. Arbitre : Raed Jouirou

Stade Gabésien -CS Korba. Arbitre : Wael Mosbahi

EGS Gafsa -ES Bouchemma. Arbitre : Houssem Belhaj Ali

Demain

Groupe A :

SC Ben Arous -OC Kerkenah. Arbitre : Rayan Boukhchina

NB : Coup d'envoi à 15H30