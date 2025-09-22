Afrique: Tunisiens et autres voyageurs - Ce qu'il faut savoir sur le transport de devises en Libye

La Libye a fixé de nouvelles règles strictes concernant le transport d'espèces pour tous les voyageurs entrant ou sortant du pays, y compris les ressortissants tunisiens. Selon la Direction générale des douanes libyenne, chaque passager est autorisé à transporter jusqu'à 10 000 dollars américains ou l'équivalent en devises étrangères, ainsi que 200 dinars libyens en monnaie locale.

Dans un communiqué publié sur sa page officielle Facebook, la douane libyenne a rappelé que tout dépassement de ces montants doit être déclaré au moyen d'un formulaire spécifique, remis à l'agent douanier compétent. Le non-respect de cette obligation constitue une infraction douanière passible de sanctions.

La Direction générale des douanes a également précisé que les effets personnels des voyageurs, tels que vêtements ou objets personnels, demeurent exonérés de droits et taxes, à condition qu'ils soient destinés à un usage strictement personnel et compatibles avec les normes sociales et religieuses. Ces mesures s'appliquent donc à tous les voyageurs, qu'ils soient Libyens, Tunisiens ou d'une autre nationalité, et visent à assurer une transparence totale lors des contrôles aux frontières.

Ces dispositions reposent sur la décision de 2018 de la Commission nationale de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Leur objectif est de renforcer la sécurité nationale et de protéger l'économie libyenne contre tout flux financier illégal pouvant nuire à la stabilité monétaire et commerciale du pays.

Les autorités douanières libyennes insistent sur l'importance de la coopération des voyageurs pour garantir la sûreté nationale et le respect des règles économiques. Le communiqué souligne que la déclaration des devises est essentielle pour éviter tout litige ou sanction, et que tous les passagers, y compris les Tunisiens se rendant en Libye, doivent se conformer strictement à ces instructions.

En résumé, les voyageurs tunisiens doivent veiller à ne pas dépasser le plafond autorisé et à déclarer toute somme excédentaire afin d'éviter des sanctions douanières. La douane libyenne rappelle que ces mesures contribuent à la sécurité et à la protection de l'économie nationale tout en assurant un cadre légal clair pour le transport d'espèces.