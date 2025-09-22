Tunisie: Sousse - Relance de l'usine laitière de Sidi Bou Ali pour soutenir l'économie locale

Dans le cadre du suivi des projets de développement dans le gouvernorat de Sousse, une réunion de travail a été organisée au siège du gouvernorat pour faire le point sur la situation de l'usine industrielle de produits laitiers de Sidi Bou Ali. La séance s'est tenue sous la supervision du gouverneur de la région, Sofiane Tenfouri.

Le gouverneur a souligné que ce dossier bénéficie d'un suivi attentif et d'une attention particulière de l'ensemble des structures de l'État, en raison de son importance économique et sociale au niveau régional et national. Il a rappelé le rôle clé de l'usine dans la préservation des emplois, le soutien aux agriculteurs et aux éleveurs - acteurs essentiels de cette filière - ainsi que dans l'approvisionnement régulier du marché en lait.

Le représentant de la Caisse des Dépôts et Consignations a précisé que la séance générale constitutive de la société est prévue le 24 septembre prochain et que toutes les procédures administratives seront finalisées. Les travaux de maintenance des équipements et des installations devraient débuter au début de l'année 2026.

Selon les premières estimations, la phase de production expérimentale devrait commencer à la fin du deuxième trimestre 2026, tandis que l'activité commerciale effective de l'usine pourrait démarrer à la fin du troisième trimestre.

En conclusion de la réunion, le gouverneur a réitéré son appel à toutes les parties prenantes pour poursuivre leurs efforts et renforcer la coordination afin de lever tous les obstacles administratifs, financiers et techniques. L'objectif est de remettre l'usine à son niveau d'activité antérieur et de consolider son rôle dans le tissu économique et social de la région.