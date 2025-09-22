Egypte: Valu et MobileMasr lancent le P2P BNPL pour les smartphones d'occasion au pays

Valu, la principale plateforme fintech égyptienne, s'est associée à MobileMasr pour lancer le premier service peer-to-peer Buy Now, Pay Later (BNPL) pour les smartphones d'occasion.

Valu, la principale plateforme fintech d'Égypte, s'est associée à MobileMasr pour lancer le premier service peer-to-peer Buy Now, Pay Later (BNPL) pour les smartphones d'occasion.

Ce service permet aux particuliers d'acheter et de vendre directement des téléphones portables d'occasion, en utilisant les plans de paiement échelonnés de Valu et l'outil de diagnostic breveté de MobileMasr pour vérifier les appareils. Les transactions sont sécurisées par des vérifications d'identité, une validation GPS, une vérification par code QR et des contrats électroniques générés automatiquement. Les vendeurs sont payés dans les quatre jours ouvrables.

Les acheteurs peuvent étaler leurs paiements sur une période pouvant aller jusqu'à 60 mois, avec une offre de lancement allant jusqu'à 12 mois sans intérêt, ni frais, ni acompte. Cette initiative officialise un marché qui est actuellement fragmenté, basé sur les liquidités et largement non réglementé.

"Ce partenariat permet aux Égyptiens d'effectuer des transactions en toute sécurité entre eux tout en bénéficiant de la flexibilité de BNPL, un véritable perturbateur du marché", a déclaré Walid Hassouna, PDG de Valu. Le fondateur de MobileMasr, Wael El Ashry, a ajouté que le partenariat étend la confiance et le financement à l'écosystème des téléphones portables d'occasion.

Le lancement favorise également la durabilité en prolongeant le cycle de vie des appareils et en réduisant les déchets électroniques, tout en ouvrant à Valu de nouvelles perspectives de croissance dans les transactions de pair à pair.

Points clés à retenir

Le marché égyptien des smartphones d'occasion se développe rapidement, sous l'effet de l'augmentation du coût des appareils et de la demande d'alternatives abordables. Pourtant, la plupart des transactions restent informelles, les acheteurs et les vendeurs étant exposés à des risques allant de la fraude aux problèmes de qualité des appareils.

Le partenariat Valu-MobileMasr comble ces lacunes en combinant diagnostic, vérification de l'identité et financement, créant ainsi le premier modèle structuré de financement P2P du pays. Pour Valu, cette initiative est le signe d'un changement stratégique qui va au-delà du BNPL axé sur les marchands pour s'orienter vers les marchés de consommateurs à consommateurs.

Cela pourrait débloquer une nouvelle verticale de croissance à un moment où la concurrence s'intensifie dans le domaine de la BNPL de détail. Pour MobileMasr, la collaboration s'appuie sur son rôle de plateforme de confiance dans le secteur de l'électronique reconditionnée en Égypte, en tirant parti d'une technologie brevetée pour normaliser les ventes d'occasion.

Ce partenariat revêt également une importance environnementale. En encourageant la revente plutôt que la mise au rebut, il prolonge le cycle de vie des appareils mobiles, contribuant ainsi à réduire les déchets électroniques - un problème de plus en plus préoccupant dans les marchés émergents. En cas de succès, le modèle pourrait être reproduit pour d'autres appareils électroniques et même étendu à des catégories plus larges de peer-to-peer, ce qui ferait de l'Égypte un cas d'essai régional pour l'innovation P2P BNPL.