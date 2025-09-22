Ile Maurice: Une jeune femme de 18 ans retrouvée grièvement blessée

Une enquête a été ouverte à Rose-Belle après qu'une jeune femme de 18 ans a été retrouvée dans un état critique vendredi soir après avoir été abandonnée sur place par des individus circulant à bord d'une voiture.

Selon nos informations, c'est un policier qui vers les 22 h 15, a vu deux individus non identifiés descendre d'une voiture blanche pour déposer une jeune femme à la casualty ward de l'hôpital Jawaharlal Nehru, avant de repartir précipitamment sans explications.

La victime, identifiée comme Marie Julie Diane Steeve, 18 ans, habitante de Gros Billot, New Grove, était semi-consciente, en état de somnolence et présentait plusieurs blessures. Elle a été immédiatement prise en charge par l'unité du SAMU avant d'être transférée à l'unité de soins intensifs sous respiration artificielle.

Interrogés par les policiers, les proches de la jeune fille ont indiqué qu'elle avait été vue pour la dernière fois le jeudi 18 septembre vers 19 h 30. Sa mère a précisé qu'elle vivait avec un certain Ryan Enrique Stephane Mantigal, un individu déjà fiché au poste de police de Rose-Belle.

Il nous revient que l'enquête a rapidement permis de remonter jusqu'au propriétaire du véhicule, un étudiant de 20 ans, qui a confirmé avoir loué sa voiture à un certain Mohammad Yaaseen Peerbux, également fiché à la police.

Déjà recherché dans le cadre de violation de ses conditions de remise en liberté dans des affaires précédentes, ce dernier a alors été arrêté à son domicile lors d'une opération policière menée, avec l'assistance de l'ERS RS 2. Le suspect ne s'était pas présenté au poste pour son pointage les 17, 18 et 19 septembre.

Lors de son interrogatoire, Peerbux a incriminé Ryan Martingal, qu'il accuse d'avoir agressé la jeune femme dans le véhicule. Selon ses déclarations, la victime aurait, à l'issue de son altercation avec le dénommé Ryan, ouvert la portière et serait tombée sur la chaussée à Gros Billot, New Grove. C'est ainsi que les deux hommes l'auraient transportée à l'hôpital avant de prendre la fuite.

À ce stade, il nous revient que la voiture a été saisie pour les besoins de l'enquête. Des officiers du Central Investigation Division (CID) de Rose-Belle et du Forensic Investigation Organisation (FIO) se sont rendus sur place. L'enquête se poursuit sous la supervision de l'ASP Fatemamode et de l'inspecteur Sookaye Soobaya.