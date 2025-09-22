Ile Maurice: Une femme retrouvée morte

21 Septembre 2025
L'Express (Port Louis)

La police a ouvert une enquête sur le décès de Seema Devi Nurkoo, 52 ans, dont le corps sans vie a été découvert samedi matin, 20 septembre, au domicile de Gérard Michel Wenceslas Ecumoir, 56 ans, infirmier à l'hôpital de Candos. Selon le rapport, de police c'est vers 8 heures qu'il a signalé la présence d'un corps à la NHDC La Colombe, Forest-Side. La femme, originaire de Palmar, Flacq, a été retrouvée allongée en position ventrale sur un lit. Le SAMU a confirmé le décès sur place, et le corps a été transporté à la morgue de l'hôpital Candos sur ordre du médecin légiste, le Dr Sunassee.

Une autopsie pratiquée le même jour à 14 h 30 par les médecins légistes a attribué la cause du décès à une asphyxie due à un étouffement (smothering). À la suite de ces conclusions, les enquêteurs du CID, sous la supervision du DSP Auhammud, ont procédé à l'arrestation de deux personnes : Gérard Michel Wenceslas Ecumoir, propriétaire de la maison où le corps a été découvert et Poonam Langut, née Bhola, 48 ans, également résidente du même bloc NHDC à La Colombe.

Les deux suspects ont été soumis à de longs interrogatoires et leurs déclarations ont été consignées. Ils ont ensuite été placés en détention au poste de police de Midlands et à celui de Vacoas respectivement.

La police a précisé que la défunte séjournait à La Colombe depuis la veille. L'enquête se poursuit afin d'établir les circonstances exactes de ce drame.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.