Ile Maurice: Une femme retrouvée morte

La police a ouvert une enquête sur le décès de Seema Devi Nurkoo, 52 ans, dont le corps sans vie a été découvert samedi matin, 20 septembre, au domicile de Gérard Michel Wenceslas Ecumoir, 56 ans, infirmier à l'hôpital de Candos. Selon le rapport, de police c'est vers 8 heures qu'il a signalé la présence d'un corps à la NHDC La Colombe, Forest-Side. La femme, originaire de Palmar, Flacq, a été retrouvée allongée en position ventrale sur un lit. Le SAMU a confirmé le décès sur place, et le corps a été transporté à la morgue de l'hôpital Candos sur ordre du médecin légiste, le Dr Sunassee.

Une autopsie pratiquée le même jour à 14 h 30 par les médecins légistes a attribué la cause du décès à une asphyxie due à un étouffement (smothering). À la suite de ces conclusions, les enquêteurs du CID, sous la supervision du DSP Auhammud, ont procédé à l'arrestation de deux personnes : Gérard Michel Wenceslas Ecumoir, propriétaire de la maison où le corps a été découvert et Poonam Langut, née Bhola, 48 ans, également résidente du même bloc NHDC à La Colombe.

Les deux suspects ont été soumis à de longs interrogatoires et leurs déclarations ont été consignées. Ils ont ensuite été placés en détention au poste de police de Midlands et à celui de Vacoas respectivement.

La police a précisé que la défunte séjournait à La Colombe depuis la veille. L'enquête se poursuit afin d'établir les circonstances exactes de ce drame.

