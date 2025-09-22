Ile Maurice: Vol à l'étalage ou character assassination ?

Un fait divers pour le moins surprenant secoue l'actualité : Kalpana Devi Koonjoo Shah, ancienne ministre de l'Égalité des genres et du Bien-être de la famille, a été arrêtée le vendredi 19 septembre 2025 à l'hypermarché Carrefour Riche Terre (ex-Jumbo Riche Terre) pour un cas présumé de vol à l'étalage.

L'affaire se serait déroulée vers 12 h 28 lorsque le superviseur du magasin, en charge du système de vidéosurveillance, aurait remarqué la suspecte en train de prendre plusieurs articles cosmétiques qu'elle aurait dissimulés dans un sac placé dans son chariot. Elle aurait ensuite quitté le comptoir sans régler les produits concernés.

Interpellée par la sécurité du magasin, elle a été escortée vers la salle de fouille. Elle aurait alors volontairement sorti de son sac trois articles de maquillage, dont deux produits de la marque Maybelline et un rouge à lèvres Rimmel, pour une valeur totale estimée à Rs 2,140.

La police de Terre Rouge a été alertée et a conduit l'ancienne ministre au poste pour enquête. Au cours de son interrogatoire, elle a nié avoir eu l'intention de commettre un vol, soutenant qu'elle avait pris les articles avec l'intention de les payer, mais qu'un moment d'«inadvertance» l'en avait empêchée. Toutefois, elle a fini par admettre avoir quitté le comptoir sans s'acquitter de la somme due.

Libérée sur parole après son audition, Kalpana Devi Koonjoo Shah devra comparaître demain lundi 22 septembre 2025 au tribunal de Pamplemousses pour répondre de l'accusation portée contre elle.

Nos tentatives pour recueillir la version de son avocat sont restées vaines : ce dernier demeurait injoignable au moment de la publication de cet article.