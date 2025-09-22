Ile Maurice: Football - Place au dernier carré ce dimanche

Le tournoi de football Inter-Paroissial bat son plein actuellement. Cette première édition vise à rassembler les jeunes de différentes communautés chrétiennes de l'île à travers le sport. Le projet a été initié par Eddy Rose, entraîneur, formateur et dirigeant de l'US Trou-aux-Biches. Il a bénéficié du soutien du Mgr Jean Michaël Durhône, Évêque de Port-Louis, du Père Sylvio Lodoiska, et d'Olivier Laure, membre du comité d'organisation. Tous ont partagé la même conviction : le sport peut être un puissant moteur de lien social, de foi et d'espérance.

16 paroisses étaient sur la ligne de départ. Les équipes étaient réparties en quatre poules de quatre équipes. La phase de groupe s'est tenue du 24 août au 7 septembre 2025, avec un match par équipe chaque week-end. Les quarts de finale ont été disputés dimanche dernier.

«La grande finale se jouera le dimanche 5 octobre. L'ambiance promet d'être inoubliable, et nous invitons tous les fidèles, amis et les amoureux du ballon rond à venir soutenir leurs équipes et partager ce moment de joie communautaire. Un grand merci à nos sponsors Tons Garments Co.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ltd - Spécialiste des uniformes et Marshal Trading Ltd pour leur soutien. Nous remercions chaleureusement les quatre responsables de terrains qui sont Michael Quirin pour Terre Rouge, Dominique Lacour pour Morcellement St-André, Jeoffrey Chung pour Bambous et La Tour Koenig et Claudio Ferry pour le Stade de Rose-Hill», confie Olivier Laure.

En attendant, le dernier carré a déjà été constitué et les billets pour la finale seront distribués ce dimanche au stade Guy Rozemont. A 13h30, Saint-Sauveur sera aux prises avec Saint-Jean-Marie-Vianney. À 15h30, Notre-Dame de Fatima aura une explication intéressante avec la paroisse de Saint-Joseph, annoncée comme l'une des favorites de la compétition.

Le Mgr Jean Michaël Durhône, Évêque de Port-Louis, entouré d'Eddy Rose et d'Olivier Laure, membres du comité d'organisation.

Le tournoi est destiné aux jeunes adultes, en majorité âgés de 16 à 40 ans, mais chaque paroisse a eu la liberté d'inscrire son équipe selon ses réalités locales. «L'objectif est clair : placer le sport au coeur de nos paroisses, rassembler les jeunes dans un esprit sain de compétition, les détourner des fléaux sociaux comme la drogue ou l'oisiveté, et faire rayonner les valeurs chrétiennes d'unité, de respect et de solidarité à travers une activité accessible et fédératrice. Le tournoi est aussi une invitation à sortir, se rencontrer, prier et vibrer ensemble dans un esprit de fraternité», ajoute Olivier Laure.

Le membre du comité d'organisation explique que dans le futur, le football pourrait ne pas être l'unique discipline représentée dans le tournoi Inter-Paroissial. Il rappelle également que le tournoi constitue une occasion pour tisser les liens entre les paroisses.

«Au-delà du jeu, ce tournoi est un projet d'Église vivante. Il tisse des liens entre les paroisses, réintègre les jeunes dans la vie communautaire, et transmet un message fort : la foi peut se vivre aussi sur les terrains. Il donne aussi une image moderne, ouverte et dynamique de notre Église, tout en restant ancrée dans ses valeurs. Nous espérons faire de ce tournoi un rendez-vous annuel, potentiellement décliné par région ou par tranche d'âge. Nous espérons aussi organiser des journées sportives avec des sports comme le volley-ball, pétanque et athlétisme entre autres».

Quelques noms très connus du circuit local prennent part à ce tournoi également qui propose un niveau intéressant. On cite notamment la participation de l'attaquant de Pamplemousses SC Andy Sophie, de l'ailier de la Cure Waves Kevin Perticots et des entraîneurs Clarel Beeharry et Jérôme Thomas.

Résultats des quarts de finale

Saint-Jean-Marie-Vianney - Saint Sacrement 2 - 2 (t.a.b, 5 - 3)

Saint Sauveur - St François-d'Assise 2 - 0

Visitation - Notre-Dame de Fatima 1 - 1 (t.ab, 3 - 4)

St-Joseph - Notre-Dame du Rosaire 2 - 0

Demi-finale - Dimanche

Stade Guy Rozemont

13h30

Saint-Sauveur (Bambous) - Saint-Jean-Marie-Vianney (Pte-aux-Piments)

15h30

Notre-Dame de Fatima (Triolet) - Saint-Joseph (Terre-Rouge)