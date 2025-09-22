Ile Maurice: Football - Des Mauriciens présents à Anfield impressionnés par la facilité des Reds...

C'est sous une pluie battante qu'ils ont quitté le stade d'Anfield, le coeur rempli de joie. Cinq Mauriciens membres de l'Official Liverpool Supporters Club (OLSC) étaient en effet aux premières loges pour assister au derby de la Mersey entre Liverpool et Everton, hier après-midi .

Kadidjah Zeadally et son frère Yaasir de Moka, Nawfal Hasgarally et son père Parveez de Pailles, ainsi que Saad Ramjane de Calebasses ont vécu un rêve éveillé de voir leurs joueurs fétiches en chair et en os s'imposer dans l'un des matchs les plus importants de la saison pour les Scousers, 2-1.

«C'est la première fois que je viens voir Liverpool jouer et c'est vraiment une sensation extraordinaire. Mon frère et moi avons eu des frissons de vivre ce grand moment-là, surtout en célébrant les buts de Ryan Gravenberch et Hugo Ekitiké», s'enthousiasme Kadidjah Zeadally, qui a passé quelques jours dans la ville des Beatles pour faire un peu de tourisme.

Salah et Gravenberch font chavirer les Reds de bonheur en ouvrant le score dès la 10e minute.

Cinq matches, cinq victoires qui dit mieux ? «Au niveau où se trouve Liverpool actuellement, dfficile de venir les chercher ! On sent que les joueurs sont surmotivés. Ils sont bien partis pour rafler un nouveau titre de champion, j'y crois dur comme fer. L'équipe était déjà forte, mais là, avec Isaak, je ne vois pas ce qui pourrait leur arriver», jubile Nawfal Hasgarally, 27 ans.

Lui qui en est à sa deuxième visite à Anfield a cette fois pu humer l'air du mythique Kop et ne s'est pas assis une fois pendant 90 minutes... «Les chants étaient puissants. On a chanté non-stop pendant tout le match, c'était une jolie expérience.»

Son père, Parveez, lui a vécu sa première du côté d'Anfield Road et nous a confié sa vive émotion. «Souvent nous tende dire, «Anfield Anfield». Mais quand ou vive ene match en live, vrai meme li ene l'autre ca ! C'est ene grand plaisir pou moi pou ressi vine la et vive ca. Mone impressioné quand mone rentre dans stade la. Ca verdure pelouse la ine frappe moi ! Quand nous guet li dans television li pas pareil... Mone gagne frissons.»

Notre compatriote fait tout de même la fine bouche concernant le spectacle... «Mo ti croire pou alle lors ene pli gros score qui 2-1 ! Liverpool ine bien dominé, mais après li dormi, li trop ralenti football la, ca meme qui pas bon la...»

Hugo Ekitiké a marqué le 2e but de Liverpool (29e minute) et confirmé les 100% de victoires.

Fan de Mohamed Salah, il a apprécié la performance de l'attaquant égyptien : «Il a donné un joli but à Gravenberch. Il est toujours décisif. Pour moi Liverpool sera encore champion ça ne fait pas de doute. Aujourd'hui, c'était un football léger, sans aucune pression sur eux. Si ça continue comme ça, ils peuvent gagner tous leurs matchs ! Et si les Reds faisaient un nouveau record ?» Liverpool confirme son taux de 100% de victoires après 5 matchs, pour la 5e fois de son histoire...

Comme les cinq Mauriciens fans des Reds qui ont fait le déplacement de Maurice pour ce derby de la Mersey, les observateurs s'accordent à dire que le LFC ne brille pas encore comme il le faisait la saison dernière et que l'équipe se cherche encore, ce qui ne l'empêche pas de gagner tous ses matchs (et cette fois pas dans les arrêts de jeu, comme mercredi dernier face à l'Atletico Madrid, 3-2, en Ligue des champions). Voilà sans doute ce qui est le plus inquiétant pour ses concurrents directs dans la course au titre...