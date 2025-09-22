Ile Maurice: Carrefour Maurice porte plainte contre la police

Un incident survenu au Carrefour de Riche-Terre a pris une tournure controversée après la diffusion en ligne de documents confidentiels liés à une enquête de vol à l'étalage impliquant l'ex-ministre de l'Égalité des genres, Kalpana Koonjoo-Shah.

Le vol avait été enregistré le 19 septembre à 12 h 30 au supermarché. La direction de l'établissement a fourni aux enquêteurs de la station de police de Terre-Rouge une autorisation officielle ainsi qu'un reçu détaillant le produit concerné. Ces documents devaient uniquement servir dans le cadre de l'enquête policière.

Or, dans la soirée du même jour, un agent de sécurité a découvert sur les réseaux sociaux la publication de ces mêmes pièces, comprenant l'autorisation, le reçu du supermarché et une photographie de la personne mise en cause. Les publications provenaient de pages locales d'information et ont rapidement attiré l'attention.

La direction de Carrefour soupçonne une fuite au niveau de la police, étant donné que ces documents étaient sous sa garde exclusive. Selon le rapport, cette divulgation non autorisée porte préjudice à l'entreprise et à ses responsables, dont les données personnelles ont été rendues publiques sans consentement. Une enquête interne a été ouverte et les autorités policières supérieures ont été informées.