Afrique de l'Ouest: Hausse de 13% du résultat net de la BOA Sénégal au premier semestre 2025.

Le résultat net de la BOA Sénégal a enregistré une hausse de 13% à l'issue du premier semestre 2025 par rapport à celui de 2024, selon le rapport d'activité établi par la direction de cet établissement bancaire.

Ce résultat net est passé de 10,308 milliards de FCFA au 30 juin 2025 à 12 milliards de FCFA durant la période sous revue.

Durant la période sous revue, les emplois de BOA Sénégal ont évolué négativement de -7,42%, s'établissant à 373 milliards de FCFA contre 602,460 milliards de FCFA à fin décembre 2024. De leur côté, les ressources de la banque ont progressé de 10,02% à 644,489 milliards de FCFA contre 586 milliards de FCFA à fin décembre 2024.

Soutenu notamment par la croissance de la marge nette, le produit net bancaire de la banque affiche une réalisation de 25,366 milliards de FCFA contre 24 milliards de FCFA au 30 juin 2024, soit une hausse de 7%,

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les frais généraux ont faiblement progressé de 1,6% à 10,502 milliards de FCFA.

Concernant le coût du risque, la direction de la banque avance qu'il s'est affiché à -0,4% à fin juin 2025 contre -1,3% au 31 décembre 2024.

Quant au résultat avant impôts, il enregistre une progression de 13% à 13,176 milliards de FCFA contre 12 milliards de FCFA au premier semestre 2024.