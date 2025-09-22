Sénégal: Baisse de chiffre d'affaires dans les services, forte hausse dans le commerce en juin 2025

Le dernier rapport « Repères statistiques » publié par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) met en lumière une évolution contrastée du secteur tertiaire sénégalais en juin 2025. Citant le tableau de bord de la Direction de la prévision et des études économiques (Dpee), l'agence souligne que le chiffre d'affaires (Ca) du secteur des services a reculé de 2,8%, tandis que celui du commerce a bondi de 14,1% en rythme mensuel.

La baisse du chiffre d'affaires dans les services s'explique principalement par la contre-performance de plusieurs branches clés. Le transport enregistre une chute marquée de 25,5%, suivi des activités de santé humaine et d'action sociale (-22,8%), de l'hébergement et restauration (-14,9%) ainsi que des activités immobilières (-11,9%).

Ce recul généralisé est néanmoins amorti par la bonne tenue des activités artistiques, culturelles, sportives et récréatives (+24,7%) ainsi que des activités financières et d'assurance (+16,0%), qui ont affiché une dynamique positive.

À l'inverse, l'Ansd fait savoir que le commerce affiche une performance remarquable sur la même période. Le chiffre d'affaires du secteur a progressé de 14,1%, porté par un fort redressement du commerce de gros (+44,4%) et une évolution positive du commerce de détail (+6,8%).