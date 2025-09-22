Sénégal: Porteo Groupe - Papa Amadou Sarr nommé Directeur général

Le groupe Porteo annonce la nomination de Papa Amadou Sarr au poste de Directeur général à compter du 1er octobre 2025. Selon un communiqué de presse, Porteo est un groupe panafricain spécialisé dans le développement d'infrastructures physiques et numériques stratégiques. Cette décision marque une nouvelle étape dans la stratégie du Groupe, au moment où Porteo consolide son rôle d'acteur structurant dans le développement économique et social du continent africain.

À travers cette nomination, Porteo confirme sa volonté d'amplifier sa dynamique de croissance, tout en consolidant sa position de champion panafricain, capable d'intervenir sur des sujets aussi cruciaux que les infrastructures durables, l'agro-industrie, la souveraineté numérique, ou encore l'aménagement territorial et le développement urbain.

Homme de vision et d'action, Papa Amadou Sarr, 46 ans, apportera au groupe une expérience et une expertise forgées au carrefour du financement du développement, des partenariats internationaux et des politiques publiques à travers trois continents : Afrique, Europe et États Unis.

«Je suis honoré de rejoindre un groupe aussi ambitieux et profondément enraciné dans les réalités du continent africain. Je remercie le président Hassan Dakhlallah de m'accorder sa confiance. Rejoindre Porteo, c'est intégrer une institution qui incarne une Afrique qui construit, transforme, innove et élève ses standards. Je crois profondément que le développement du continent africain repose sur la création d'actifs souverains, utiles et durables.

C'est exactement ce que Porteo propose déjà : des routes qui désenclavent et connectent, des centres qui forment les bâtisseurs de demain, des pôles agro-industriels qui nourrissent, des data centers qui assurent la souveraineté numérique du continent. Notre ambition est claire: structurer cette dynamique, la renforcer, et inscrire Porteo comme un acteur stratégique majeur », a déclaré Papa Amadou Sarr.

Ce dernier était depuis 2022 Directeur exécutif de la mobilisation, des partenariats et de la communication du Groupe Agence française de développement (Afd). Ancien ministre délégué général à la Présidence de la République du Sénégal, en charge de l'entrepreneuriat rapide des Jeunes et des femmes (2017 2022), Papa Amadou Sarr a aussi été Directeur général du secteur financier et de la compétitivité au Ministère de l'Economie, des Finances et du Plan du Sénégal entre 2015 et 2017.

Il a également occupé des responsabilités de haut niveau à l'Ocde et à la Fondation Bill & Melinda Gates.

Papa Amadou Sarr est diplômé de Sciences-Po Paris, de l'Ehess, de l'Université de Paris I Panthéon-Sorbonne et détient un certificat de l'Université d'Harvard. « Avec l'arrivée de Papa Amadou Sarr, nous entrons dans une phase clé de notre trajectoire.

Son expérience, sa vision panafricaine et son engagement pour le développement international nous permettront d'accélérer la structuration du Groupe, d'élargir notre champ d'action et d'impact et de renforcer notre capacité à répondre aux défis de transformation de notre continent.

Je me réjouis également que le Groupe puisse attirer des profils internationaux de premier plan, cela récompense le travail accompli depuis plusieurs années par nos équipes », déclare Hassan Dakhlallah, Président du Conseil d'administration du Groupe Porteo.

Selon le communiqué, la nomination de M. Sarr intervient dans un contexte d'expansion soutenue du Groupe Porteo, qui compte aujourd'hui plus de 12 000 collaborateurs, une présence dans 7 pays, 8 pôles d'activités et 35 filiales. Le Groupe intervient sur l'ensemble de la chaîne de valeur des infrastructures, de l'industrie, du développement urbain et aménagement des territoires et des services de l'aménagement et des services, avec une vision claire: contribuer à bâtir une Afrique moderne, souveraine et inclusive