Afrique: Forum d'Afreximbank sur la conformité - L'intelligence artificielle au coeur des débats du 12 au 14 novembre à Kigali

22 Septembre 2025
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Adou Faye

La Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank), en collaboration avec la Banque nationale du Rwanda (Bnr), accueillera le Forum d'Afreximbank sur la conformité 2025 (ACF2025) du 12 au 14 novembre 2025, à Kigali, au Rwanda. «Organisé sous le thème « Meilleure conformité - Meilleur commerce : Adopter l'IA pour promouvoir et sécuriser le commerce grâce à un cadre moderne de conformité Lbc/Ft », le Forum se penchera sur la manière dont l'IA permet d'accélérer les évaluations des risques, d'améliorer la détection des fraudes, de simplifier la diligence raisonnable et de surveiller en temps réel les transactions transfrontalières.

Ces innovations visent à lutter contre la criminalité financière, à améliorer la transparence et à mettre en place des systèmes de conformité sûrs pour étendre le commerce à travers l'Afrique et sur les marchés mondiaux », renseigne un communiqué de presse.

Le Dr George Elombi, Vice-président exécutif, en charge de la gouvernance, des services juridiques et ministériels et Président entrant (Afreximbank), a déclaré : « L'intelligence artificielle (IA) n'est pas l'avenir de la conformité, elle façonne déjà son présent.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Autrefois considérée comme un coût réglementaire, l'IA est désormais reconnue comme un moteur stratégique du commerce et de la croissance économique. Des cadres de conformité solides aident à garantir l'harmonisation juridique et réglementaire et à rassurer les partenaires commerciaux quant à l'intégrité dans les affaires ».

Selon lui, de telles mesures créent une concurrence plus équitable, améliorent l'accès au financement et renforcent l'intégration de l'Afrique dans l'économie mondiale. Notre partenariat avec la Banque nationale du Rwanda, dans le cadre de l'Acf2025, reflète un engagement commun à accélérer l'innovation en matière de conformité, à préserver l'intégrité financière et à promouvoir la croissance durable du commerce africain.

Ensemble, nous nous engageons à doter les institutions financières et les régulateurs des connaissances, des outils et des partenariats nécessaires pour concilier innovation et gouvernance solide, garantissant ainsi un environnement commercial sûr, transparent et compétitif pour le continent ».

Mme Soraya M. Hakuziyaremye, Gouverneure de la Banque nationale du Rwanda, a déclaré : « À la Banque nationale du Rwanda, nous considérons la conformité comme la pierre angulaire de la stabilité financière, de la confiance et de la croissance durable. En nous alignant sur les meilleures pratiques internationales et en tirant parti d'innovations telles que l'intelligence artificielle, nous améliorons l'intégrité de notre marché, approfondissons la confiance des investisseurs et renforçons la réputation du Rwanda en tant que partenaire de confiance dans le commerce mondial.

L'organisation du Forum d'Afreximbank sur la conformité 2025 à Kigali témoigne du leadership du Rwanda et de l'engagement collectif de l'Afrique à tirer parti de la technologie, à protéger nos systèmes financiers et à libérer le vaste potentiel commercial du continent ».

Elle a déclaré que la collaboration avec Afreximbank reflète une vision commune visant à promouvoir les normes de conformité modernes qui répondent non seulement aux critères mondiaux, mais aussi aux réalités commerciales uniques de l'Afrique ».

Lire l'article original sur Lejecos.com.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.