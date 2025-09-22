Le Groupe de la Banque africaine de développement et la République du Congo ont signé, le 19 septembre à Brazzaville, un protocole d'accord ainsi que le premier aide-mémoire en vue de l'organisation des prochaines Assemblées annuelles de l'institution, prévues du 25 au 29 mai 2026 dans la capitale congolaise.

Selon un communiqué de presse, la cérémonie s'est tenue en présence de Anatole Collinet Makosso, Premier ministre de la République du Congo ainsi que d'autres membres du gouvernement congolais.

Les Assemblées annuelles 2026 du Groupe de la Banque, rappelle la même source, comprendront la 61e Assemblée annuelle de la Banque africaine de développement et la 52e Assemblée du Fonds africain de développement, guichet de prêts à taux concessionnels du Groupe destiné aux pays africains à faible revenu.

Le protocole d'accord, qui précise le cadre juridique et organisationnel de la rencontre, a été paraphé par Ludovic Ngatsé, ministre de l'Économie, du Plan, de la Statistique et de l'Intégration régionale et gouverneur de la Banque pour la République du Congo, et par Vincent O. Nmehielle, Secrétaire général du Groupe de la Banque africaine de développement.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La signature du protocole d'accord et de l'aide-mémoire intervient au terme de la première mission préparatoire des Assemblées annuelles menée par une délégation du Groupe de la Banque entre le 11 et le 19 septembre au Congo.

Pour le ministre Ngatsé, « cette première mission d'organisation des 61ème Assemblées du Groupe de la Banque a été utile et riche. Utile, car elle a permis aux parties d'échanger sur les cadres organisationnels mis en place de part et d'autre, en vue de disposer de structures institutionnelles dédiées ... riche, car elle nous a tous permis non seulement de prendre la mesure de nos engagements, mais également de mieux connaitre les différentes tâches qui nous incombent ».

« Par la signature de ce protocole d'accord, le gouvernement de la République du Congo s'engage à fournir les biens et services nécessaires à l'organisation efficace et au bon déroulement des Assemblées annuelles, conformément aux règles et procédures de la Banque en matière de passation de marchés. Par un dialogue permanent avec le pays hôte, la Banque s'emploiera également à garantir le respect des normes de qualité des Assemblées annuelles à tout moment », a déclaré M. Nmehielle.

Rendez-vous statutaire du Groupe de la Banque, ces Assemblées permettent aux Conseils des gouverneurs et à la direction de l'institution de dresser le bilan de l'année écoulée et d'adopter des résolutions stratégiques pour accélérer le développement du continent.

Parallèlement à cette signature et afin de préparer efficacement l'échéance de mai 2026, les deux parties ont également officialisé le premier aide-mémoire de la mission préparatoire.

«Leur tenue dans un pays membre obéit à un principe de rotation. La République du Congo accueillera les Assemblées pour la deuxième fois depuis la création de l'institution en 1964, après une première édition en 1984 à Brazzaville », renseigne le communiqué.

La coopération entre le Groupe de la Banque africaine de développement et la République du Congo a démarré en 1972. Depuis, l'institution a approuvé des projets et programmes pour une valeur cumulée de 1,27 milliard de dollars.

Le 30 juin 2025, précise-t-on, le portefeuille actif du Groupe de la Banque au Congo comptait neuf opérations souveraines pour un engagement total d'environ 223,3 millions de dollars américains, réparti entre les secteurs suivants : transports, agriculture, finance, énergie et eau & assainissement.