Tunisie: Visas pour la France - Des procédures encore complexes pour les Tunisiens

L'ambassadrice de France en Tunisie, Anne Guéguen, a affirmé que l'octroi de visas aux citoyens tunisiens continue de se heurter à des difficultés administratives et procédurales, malgré les efforts engagés par les services consulaires français.

Intervenant sur les ondes de Mosaïque Fm, la diplomate a indiqué que l'ambassade est consciente de ces obstacles et qu'elle s'efforce de les réduire. « Nous faisons de gros efforts et cela a donné des résultats concrets », a-t-elle déclaré.

Selon les chiffres communiqués, environ 105 000 visas Schengen ont été délivrés en 2024 aux Tunisiens, avec un taux d'acceptation avoisinant les 60 %. Si ce volume confirme l'importance des échanges humains entre les deux pays, il reste marqué par la complexité des procédures. Anne Guéguen a expliqué que la multiplicité des types de visas entraîne des règles et des délais différents, ce qui se traduit parfois par des retards dans la prise de rendez-vous et l'examen des dossiers.

Au-delà de la question des visas, l'ambassadrice a tenu à mettre en avant la qualité des relations bilatérales. Elle a souligné que les liens entre Tunis et Paris demeurent « solides et positifs », rappelant qu'ils reposent sur une coopération jugée bénéfique pour les deux parties.

Cette coopération se traduit notamment par des partenariats dans l'enseignement supérieur, la recherche scientifique et les échanges culturels. De nombreux programmes conjoints favorisent la mobilité académique et la formation, avec l'objectif de renforcer les compétences et de consolider les passerelles entre les deux sociétés.

En dépit des défis liés aux procédures consulaires, la diplomate a insisté sur la volonté commune de développer davantage les relations. « La Tunisie et la France partagent une histoire et des intérêts communs. Nous travaillons à faire de ce partenariat un levier de prospérité et d'ouverture », a-t-elle conclu.