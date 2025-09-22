Sénégal: Touba Toul - 236 jeunes initiés aux compétences numériques de base

Thiès — Deux cent trente-six jeunes ont été initiés aux compétences numériques de base, à l'intelligence artificielle, au pilotage de drone, à la robotique, à l'entrepreneuriat et aux techniques de recherche d'emploi, dans le cadre de l'édition 2025 des vacances digitales patriotiques (VDP) organisées à Touba Toul, a appris l'APS dimanche, du président du comité d'organisation, Diéry Ngom.

"Nous avons fait le bilan des activités, après cinq jours de formation, avec un objectif de 200 apprenants dans les métiers liés aux TIC et à l'arrivée, 236 apprenants ont été formés", a indiqué Diéry Ngom, lors de la cérémonie de clôture.

Selon lui, ces 236 apprenants ont été répartis dans cinq sessions de formation, dont la compétence numérique de base, l'intelligence artificielle, les outils collaboratifs, le pilotage de drone, le multimédia, l'initiation à la robotique, le codage, l'entrepreneuriat et la technique de recherche d'emploi.

Le président du comité d'organisation des VDP a ajouté qu'en l'absence de salles informatiques "dignes de ce nom", les organisateurs ont déployé des salles informatiques mobiles et ont mis à la disposition des participants des ordinateurs portables qu'ils ont empruntés ou achetés.

M. Ngom, par ailleurs enseignant-chercheur, a relevé que la majorité de la population à Touba Toul n'est pas formée à l'informatique.

Touba bToul est une collectivité territoriale qui compte 36 écoles élémentaires, trois collèges d'enseignement moyen, un lycée et des écoles privées, note-t-il, évoquant un problème persistant de "fracture numérique" entre les villes et les villages.

Diéry Ngom a saisi l'occasion pour appeller les autorités à aider la commune à se doter de salles informatiques et à former sa population aux technologies de l'information et de la communication.