Sénégal: Interdiction de l'usage du téléphone portable en milieu scolaire dès la rentrée prochaine

Dakar — Le ministre de l'Education nationale annonce que l'usage du téléphone portable va être "strictement interdit dans l'enceinte des écoles, collèges et lycées, publics comme privés", à partir de la prochaine rentrée scolaire, en application d'une disposition déjà inscrite dans les règlements intérieurs des établissements scolaires.

Selon un communiqué parvenu à l'APS, "cette disposition, déjà inscrite dans les règlements intérieurs, doit désormais être appliquée avec la plus grande rigueur".

Il souligne que le ministère de l'Education nationale a pris cette mesure "au nom de l'intérêt supérieur de l'élève et de la République".

Il précise aussi que cette interdiction ne concerne toutefois pas les outils numériques à vocation pédagogique (tablettes, ordinateurs, liseuses, etc.), utilisés sous la responsabilité des équipes éducatives, conformément à la Stratégie du numérique pour l'éducation.

Le ministère de l'Education fait observer que "l'usage incontrôlé du téléphone portable compromet" les "missions essentielles [de l'école] en détournant les élèves de l'apprentissage, en affaiblissant leur concentration et en les exposant à des pratiques contraires aux valeurs éducatives".

En vue d'assurer l'effectivité de cette mesure, le ministre de l'Education dit laisser à chaque établissement, si nécessaire, le soin de définir sa propre stratégie de rangement des téléphones portables dès l'entrée dans l'espace scolaire.

Il ajoute que "des exceptions strictement encadrées demeurent possibles", comme dans le cas d'élèves en situation de handicap ou atteints d'un trouble de santé invalidant. Ces derniers conservent l'autorisation d'utiliser des dispositifs médicaux associés à un équipement de communication.

Il en est de même lorsqu'un enseignant, dans le cadre d'une activité pédagogique clairement définie, autorise expressément l'utilisation de téléphones, notamment dans le cadre de la promotion de l'intelligence artificielle et de son intégration progressive dans les pratiques d'enseignement et d'apprentissage.

Les sanctions en cas de non-respect de cette interdiction "devront être définies de manière claire, graduée et proportionnée, en concertation avec les conseils de gestion des écoles (CGE), les associations de parents d'élèves (APE) et l'ensemble de la communauté éducative", indique le communiqué.

"Elles devront être intégrées aux règlements intérieurs afin d'assurer une application équitable et harmonisée sur tout le territoire", ajoute la même source.

Le ministère de l'Éducation nationale "en appelle à la responsabilité de tous les acteurs afin de prendre toutes les dispositions nécessaires pour [l'application] application stricte [de cette mesure] dès la rentrée prochaine".