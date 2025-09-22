Sénégal: Diourbel - 20 jeunes formés aux métiers de l'audiovisuel et du cinéma

22 Septembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Diourbel — Vingt jeunes de la commune de Diourbel (centre) initiés aux métiers de l'audiovisuel et du cinéma, ont reçu dimanche leur attestation, dans le cadre d'une formation itinérante.

Ils ont bénéficié d'une session de formation de quinze jours, sous l'égide de l'association Codou Samba Linguère Films.

"Nous sommes très satisfaits de la sélection de jeunes qui nous a été présentée ici, avec une restitution de très belles oeuvres", a déclaré le secrétaire général de ladite association, Oumar Guèye, lors de la cérémonie de remise des attestations.

Dans le cadre de cette formation, les participants ont eu l'occasion de s'initier aux métiers de la prise de vue, de l'infographie, du cadrage vidéo, du montage, entre autres.

M. Guèye s'est félicité de la qualité des productions proposées, qui traitent de sujets d'actualité avec selon lui une bonne narration.

Il a promis un suivi après cette première étape afin de permettre aux bénéficiaires de réaliser des productions de manière autonome.

"La formation nous a permis de faire la préproduction, la production et la post-production. Les participants ont pu réaliser un film grâce aux outils acquis lors de cette session intensive", a expliqué Mamadou Thiam, porte-parole des bénéficiaires.

Selon lui, l'ambition du groupe est de produire des films "100 % made in Baol", avec l'appui des autorités locales.

Lire l'article original sur APS.

