Sénégal: Week-end des Lions à l'étranger - Les Sénégalais décisifs en club

Dakar — Plusieurs footballeurs sénégalais se sont illustrés ce week-end par leurs performances dans les différents championnats du monde, dont Idrissa Gana Gueye, Pape Gueye et Habib Diallo buteurs avec leur club, leurs compatriotes Lamine Camara, El Hadji Malick Diouf, Iliman Ndiaye et Krepin Diatta étant passeurs décisifs.

A 35 ans, Idrissa Gana Gueye multiplie ses belles performances avec le club anglais d'Everton. Titulaire certain dans l'effectif des Toffees, le milieu de terrain des Lions s'est illustré, lors du 247e derby de la Merseyside contre Liverpool à Anfield, samedi, malgré la défaite (1-2).

Le joueur le plus sélectionné en équipe nationale (121), idéalement servi par son compatriote Iliman Ndiaye, a réduit le score à la 58e sur une frappe puissante qui a fini en pleine lucarne. Il a inscrit son cinquième depuis son retour à Everton en 2022.

Le Néerlandais Ryan Gravenberch et le Français Hugo Ekitiké sont les buteurs côté Reds. Liverpool est actuel leader de la Premier League avec cinq victoires en autant de journées (15 points). Everton est 10e avec sept points.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

West Ham d'El Hadji Malick Diouf connait un début de saison difficile. Les Hammers, avant derniers au classement, ont essuyé une quatrième défaite (1-2), samedi, contre Crystal Palace d'Ismaila Sarr, absent pour blessure. Sur l'unique but de son équipe, Diouf est passeur décisif. C'est son troisième de la saison. Le défenseur de 20 ans est titulaire depuis le début de la saison.

Aligné sur le 11 de départ depuis son arrivée cet été à Sunderland, Habib Diarra n'était pas sur la feuille de match, dimanche, contre Aston Villa (1-1).

En Espagne, Pape Gueye a inscrit son deuxième but de la saison, lors de la victoire de la cinquième journée en Liga espagnole. Le milieu de terrain des Lions a réalisé un match solide contre Osasuna. Le Sous-marin jaune occupe la 3e place du classement général.

Habib Diallo ouvre son compteur buts avec Metz, Camara et Diatta décisifs

L'attaquant des Lions Habib Diallo a retrouvé l'efficacité, en ouvrant le score, lors de la 5e journée de Ligue 1 contre Monaco. Son but inscrit à la 13e mn, sur un service de son compatriote Cheikh Sabaly, n'a pas évité la lourde défaite (2-5), de son équipe face à Monaco de Lamine Camara et Krepin Diatta.

Les Monégasques, Camara et Diatta, passeurs décisifs sur le doublé de l'Espagnol Ansu Fati, n'ont pas fait de cadeau au club messin qui compte plusieurs joueurs sénégalais dans son effectif dont Fodé Ballo-Touré, Ibou Sané, Alpha Touré...

Issa Soumaré de Le Havre a marqué son deuxième but de la saison contre Lorient (1-1).

Passeur décisif lors de la précédente journée, Mouhamed Diop de Troyes (Ligue 2 française) est buteur, lors de cette 6e journée. Le milieu de terrain de 25 ans évolue, depuis 2023, dans le club troyen.

En Belgique, Oumar Diouf de RFC Liège est buteur contre Anderlecht-23 (1-1), lors de la 6e journée de Challenger Pro League. L'attaquant de 22 ans a signé son 4e but de la saison en 2e division belge.

Son compatriote du même championnat, Mamadou Diallo de la Gantoise est passeur décisif, lors de la victoire contre Seraing (2-0).

Cherif Ndiaye buteur pour sa première avec Samsunspor, Mbaye Diagne enchaîne un 5e but

Pour son premier match avec le club turc de la super Lig, Samsunspor, Cherif Ndiaye est buteur. Il évoluait la saison dernière à l'Etoile rouge de Belgrade (2023-2025). Il a inscrit 40 buts avec le club serbe.

Arrivé au mois d'août à Amedspor, club turc de 2e division, Mbaye Diagne continue d'enflammer les stades. Depuis son triplé de la 4e journée, l'ancien joueur de Karagumruk (Turquie) ne s'arrête plus. Buteur la semaine dernière, il a de nouveau marqué, dimanche, malgré la défaite (1-2), de son équipe contre Sakaryaspor. Cheikhou Kouyaté, qui évolue dans la même équipe, est rentré à une minute de la fin du match.

En Arabie Saoudite, Mamadou Sylla (Al Ryadh), est l'unique buteur de son équipe lors de la défaite (1-5) contre Al Nassr de Sadio Mané.

Al Hilal de Kalidou Koulibaly et Al Ahli SC d'Edouard Mendy ont fait macth nul (3-3), lors de la 3e journée de la Saudi pro League.

Nicolas Jackson (Bayern) a obtenu sa première titularisation, samedi, face à Hoffenheim, à l'occasion de la 4e journée de la Bundesliga. Les Bavarois se sont imposés (4-1).

En Serie A italienne, Assane Diao, blessé, est toujours absent. L'attaquant de 20 ans a manqué la 4e journée victorieuse de son équipe face à la Fiorentina (2-1).

Boulaye Dia, titulaire avec Lazio, est sorti à la 62e mn. Son équipe s'est inclinée face à l'AS Rome (0-1).