Afrique: Préliminaires Coupe CAF - Génération Foot tenue en échec par AFAD, 1-1

Dakar — Génération Foot (GF) a été tenue en échec (1-1) par le club ivoirien l'Académie de Football Amadou Diallo (AFAD), dimanche, au stade Lat Dior de Thiès (ouest), en match comptant pour la manche aller du premier tour des éliminatoires de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF).

Pour son retour en compétition africaine, les Grenats de GF ont ouvert le score dès la 4e mn, grâce à un but contre son camp de Mamadou Banse.

Face à un adversaire plus en jambe, les Académiciens de Deni Biram Ndao ont encaissé en deuxième mi-temps. Le but des Ivoiriens a été marqué par Kouadiokan Amani (60e ).

La manche retour de sa confrontation avec l'Académie de Football Amadou Diallo est prévue dans la période du 26 au 28 septembre à Abidjan.

Le club qui sortira vainqueur de cette double confrontation va affronter les Algériens de l'USMA d'Alger au deuxième et dernier tour des préliminaires de la deuxième compétition phare de la Confédération africaine de football.