Sénégal: Serigne Mboup veut faire de Kaolack 'une ville événementielle'

Kaolack — Le maire de Kaolack (centre), Serigne Mboup, a fait part de son ambition de faire de la capitale du Saloum "une ville évènementielle", appelée à jouer un rôle important dans la promotion du tourisme au Sénégal.

Il animait un point de presse, dimanche, pour faire le bilan de l'édition 2025 du Gamou international de Médina Baye.

Evoquant à cette occasion la célébration prochaine des 105 ans de la Kaolack, commune créée en 1920, M. Mboup a dit son ambition de faire de la capitale du Saloum "une ville évènementielle", appelée à jouer un rôle important dans la promotion du tourisme au Sénégal.

Dans cette perspective, il appelle l'Etat à donner à la commune de Kaolack la part qui lui revient dans les programmes d'infrastructures et de développement.

Le maire de Kaolack reconnait que l'Etat du Sénégal "a fait des efforts" pour une bonne organisation du Gamou international de Médina Baye, "même s'il n'y a aucun bilan à ce niveau".

Selon l'édile, la municipalité de Kaolack, de son côté, a apporté son appui aux populations et pèlerins, dans les domaines de la santé et de l'alimentation, mais aussi à travers la désinfection et la désinsectisation de sites.

D'après Serigne Mboup, si l'Etat du Sénégal parvient à régler les problèmes d'assainissement et de voiries dans cette partie centrale du pays, "Kaolack sera la ville la plus agréable à vivre".

Il a en outre déploré la "non implication" de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Kaolack (CCIAK) dans l'organisation des "journées portes ouvertes" organisées samedi à Kaolack par le ministère de l'Energie, du Pétrole et des Mines.

Or, ces chambres consulaires "sont les bras armés de l'économie", a fait valoir M. Mboup, également président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Kaolack.