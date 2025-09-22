Ile Maurice: Nishta Jooty-Needroo - «Le redressement se fait dans la transparence et dans la bonne gouvernance»

Nishta Jooty-Needroo, Chief Executive Officer (CEO) du Sugar Investment Trust (SIT), a annoncé lors d'une conférence de presse, le jeudi 18 septembre, que la compagnie avait réussi à restructurer ses dettes, qui s'élèvent à Rs 1,6 milliard, après cinq mois de négociations avec les banques. Les actionnaires ne recevront cependant pas de dividendes tant que le SIT ne sera pas à nouveau profitable.

La CEO a rappelé que quand elle avait pris ses fonctions il y a cinq mois, les banques étaient sur le point de saisir les biens de l'organisation. Cette conférence de presse avait donc pour but de faire le bilan de ces cinq mois mais aussi de communiquer avec les 55 000 actionnaires des projets futurs.

Selon Nishta Jooty-Needroo, la nouvelle direction de la SIT, après cinq mois de discussions, est actuellement engagée dans la restructuration de la dette bancaire et a entrepris trois projets de morcellement foncier dont les revenus permettront le remboursement intégral de la dette.

La relance des secteurs stratégiques du SIT privilégie une approche globale couvrant de multiples domaines. Dans le secteur agricole, une analyse approfondie des réserves foncières est en cours avec la Mauritius Cane Industry Authority, axée sur une utilisation optimale des terres pour la plantation de la canne à sucre, les fruits et légumes et les projets solaires.

Avec 90 % des terres agricoles louées, l'objectif est d'atteindre la location intégrale d'ici 2025, parallèlement à la relance de la pépinière de Britannia. Dans le secteur de la canne à sucre, 550 arpents sont cultivés, avec un objectif de récolte de 10 000 tonnes d'ici 2025.

Enquêtes de la FCC

Le développement immobilier est réévalué, les ventes reprenant à des prix actualisés et trois nouveaux projets lancés : Auréa, Côted'Or et Belle-Rive. Tous seront réalisés par des entrepreneurs de grade A, garantissant ainsi la transparence et l'absence de dette. Les taux d'occupation des bâtiments ont considérablement progressé, atteignant 95 % à The Core et 90 % à NG Tower, grâce à des contrats de location stricts et à des actions en justice contre les mauvais locataires.

Dans le secteur de l'énergie, le SIT maintient son engagement envers les énergies renouvelables, détenant une participation de 49 % dans le projet EOLE et identifiant des terrains pour de nouveaux projets solaires et agrivoltaïques.

L'activité loisirs est marquée par la fermeture définitive du parc de loisirs Splash N Fun depuis mai 2025, avec des reclassements de personnel garantissant l'absence de licenciements. En effet 47 des 48 employés ont été redéployés au sein du SIT et pour huit d'entre eux, des discussions sont en cours afin de les placer dans d'autres départements du ministère de l'Agro industrie. L'avenir du parc aquatique sera communiqué ultérieurement.

Nishta Jooty-Needroo a également expliqué que la Financial Crimes Commission mène actuellement plusieurs enquêtes sur la SIT, indiquant que le redressement est progressif. «Il reste beaucoup à faire, mais nous sommes déterminés à faire en sorte que SIT retrouve sa place et prospère. Nous invitons nos 55 000 actionnaires à nous faire confiance et à soutenir notre stratégie que nous mettrons en oeuvre avec transparence et une gouvernance rigoureuse», a affirmé la CEO.