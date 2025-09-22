Ile Maurice: Cédric Bégué comparaît en cour

Cédric Bégué, habitant de Baie-du-Tombeau, a comparu ce lundi 22 septembre en cour de district de Pamplemousses. Il est soupçonné d'être l'auteur des coups de feu tirés devant une boîte de nuit de Grand-Baie aux petites heures de samedi.

Arrêté par la CID de Grand-Baie, il fait l'objet d'une accusation provisoire de possession d'arme. La police s'est opposée à sa remise en liberté sous caution. Cédric Bégué sera de nouveau traduit devant la cour le 29 septembre.

L'incident serait survenu à la suite d'une altercation avec le neveu d'un chef de gang présumé à Goodlands, liée à une dispute impliquant leurs petites amies respectives. Selon nos informations, le rival aurait sorti un sabre pour se défendre.

L'affaire a pris de l'ampleur après la diffusion d'une vidéo de l'incident sur les réseaux sociaux. Interpellé, Cédric Bégué aurait reconnu avoir exhibé une arme, mais aurait précisé qu'il s'agissait d'un pistolet factice, remis aux enquêteurs de la police criminelle du Nord.