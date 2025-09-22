Ile Maurice: Un pas vers la reconstitution des stocks de poissons

La pression exercée sur les ressources halieutiques ne cesse de croître. En 2021,35,5 % des stocks mondiaux de poissons ont été surexploités, contre seulement 10 % en 1974 selon l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). Cette dégradation s'explique en partie par le poids des subventions versées au secteur de la pêche, estimées à 35 milliards de dollars par an.

Or, près de 22 milliards de ces aides sont jugées néfastes, car elles accélèrent l'épuisement des stocks marins. Bien que ces subventions ne financent pas directement la pêche illégale, elles soutiennent des flottes légales qui pratiquent une exploitation excessive.

Bien que les stocks soient menacés, la pêche conserve une importance capitale pour les populations et les économies locales.Au cours des dernières décennies, la pêche et l'aquaculture ont connu une forte expansion, rendant les produits de la mer essentiels à la nutrition et aux moyens de subsistance.

La consommation mondiale est passée de 9 kg par habitant en 1961 à plus de 20 kg en 2020. En 2017, le poisson fournissait 17 % des protéines animales et 7 % de l'apport protéique total, une source vitale surtout pour les petits États insulaires comme Maurice et les pays densément peuplés à faible accès aux protéines.

Limiter les aides

Pour contrer la surpêche et préserver les stocks, la communauté internationale a adopté des mesures ciblant les subventions au secteur de la pêche. C'est dans ce contexte que l'Accord de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) sur les subventions à la pêche - visant à limiter les aides qui favorisent la surpêche et l'épuisement des stocks - est entré en vigueur le 15 septembre. Il interdit tout soutien à la pêche excessive et renforce la protection de la vie marine.

L'adhésion récente du Brésil, du Kenya, du Vietnam et de Tonga a porté le nombre de ratifications au-delà du seuil des deux tiers requis

Adopté en 2022 après plus de vingt ans de négociations, l'Accord a finalement été approuvé par plus d'une centaine de membres, malgré un climat international marqué par de fortes tensions commerciales. L'objectif de l'OMC est que l'Accord soit ratifié par tous les membres d'ici la 14e Conférence ministérielle prévue en mars 2026.

Rappelons que Maurice a adhéré au processus en déposant, le 13 mai 2024, son instrument d'acceptation de l'Accord sur les subventions à la pêche, réaffirmant ainsi sa détermination à combattre la pêche illégale et à promouvoir une pêche durable, essentielle pour la sécurité alimentaire et la préservation des écosystèmes, notamment dans sa vaste zone économique exclusive.

La mise en oeuvre de l'Accord par les membres devrait désormais jouer un rôle clé dans la reconstitution des stocks de poissons, la protection des moyens de subsistance des pêcheurs et le renforcement de la sécurité alimentaire.