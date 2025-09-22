Ile Maurice: Une jeune femme récupérée par la police après le signalement de son père

Une jeune femme a été emmenée de force par son mari alors qu'elle était venue récupérer ses affaires dans leur maison. L'incident s'est produit ce dimanche 21 septembre à 7e Mille, Triolet. Selon nos informations, la jeune femme avait quitté le domicile pour se mettre à l'abri chez son père, mais y était retournée pour récupérer ses effets personnels.

Alors qu'elle s'affairait avec son père à tout emballer, son époux serait intervenu, l'aurait saisie par le bras et l'aurait forcée à monter dans sa voiture, tout en proférant des menaces à l'encontre du père : «Mo pe al touy to tifi-la.»

Alertés par le quadragénaire, les policiers ont immédiatement lancé une opération de recherche afin de localiser le couple. Sur la base des informations recueillies, ils ont finalement été retrouvés au poste de police de Montagne-Blanche avant d'être ramenés à Triolet pour enquête.

À l'issue des auditions, l'homme a reçu un avertissement officiel avant d'être relâché sur ordre du surintendant de police.