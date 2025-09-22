Afrique Centrale: Les combats ont repris dans l'est du pays entre l'armée congolaise et l'AFC/M23

22 Septembre 2025
Radio France Internationale

Les combats ont repris dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), alors qu'un nouveau cycle de négociations s'est achevé sans succès à Doha, au Qatar. Les FARDC, l'armée congolaise, affrontent à nouveau les combattants de l'AFC/M23 sur plusieurs fronts.

Dimanche 21 septembre, des affrontements ont éclaté vers trois heures du matin, à Nzibira, une cité minière stratégique du Sud-Kivu, à la jonction des territoires de Mwenga et Shabunda. Les combattants de l'AFC/M23 ont réussi à pénétrer dans le centre de la localité.

Mais la reprise des combats ne se limite pas au Sud-Kivu. Au Nord-Kivu, des échanges de tirs nourris ont eu lieu dimanche matin autour de Katobi, dans le territoire de Walikale, à une vingtaine de kilomètres de Pinga, la plus grande agglomération de la région. Repoussés samedi, les rebelles de l'AFC/M23 sont revenus à la charge pour tenter de reprendre la localité.

Par ailleurs, selon plusieurs sources locales, depuis vendredi, l'armée congolaise bombarde leurs positions autour de Bibwe, dans le territoire de Masisi.

L'armée congolaise appelle à la désertion des rebelles enrôlés

Le cessez-le-feu négocié à Doha et Washington est mis à mal. Dans un communiqué, les FARDC ont exhorté les soldats faits prisonniers ou enrôlés de force dans les rangs de l'AFC/M23 à retourner leurs armes contre le mouvement rebelle.

Tout cela intervient alors que les délégations du gouvernement et de l'AFC/M23 ont quitté Doha le weekend dernier. Cependant, la médiation qatarienne reste confiante. Un responsable contacté par RFI a indiqué que « les discussions se poursuivent en ligne et reprendront physiquement à Doha dans deux semaines, après l'Assemblée générale des Nations unies ».

