Afrique: Sortie de crise en Libye - Une nouvelle feuille de route associant l'UA et les Nations unies

La Libye, en proie à une crise prolongée depuis plus de quatorze ans, pourrait voir la lumière au bout du tunnel grâce à une synergie d'actions entre l'Union africaine (UA) et les Nations unies. Ce plan de sortie de crise, qui a été présenté le 18 septembre dernier au président Denis Sassou N'Guesso, est axé sur la poursuite du dialogue en vue de réunifier les institutions divisées et d'accélérer le processus électoral.

La recherche de paix durable en Libye à travers la feuille de route UA-Nations unies a été au coeur de la récente rencontre entre le chef de l'État, Denis Sassou N'Guesso, qui dirige le comité de haut niveau de l'UA, et la représentante du secrétaire général des Nations unies en Libye, Anna Tetteh. Les deux personnalités ont souligné l'importance d'une collaboration avec l'UA pour résoudre la crise libyenne.

D'après l'émissaire des Nations unies, Anna Tetteh, cette première rencontre depuis sa prise de fonction en début d'année a été une occasion d'écouter une figure politique d'expertise et d'engagement dans la situation libyenne. Elle a exprimé sa gratitude envers le président Denis Sassou N'Guesso, soulignant son rôle clé dans les efforts de paix et de réconciliation en Afrique, en particulier lors des récentes interactions avec des acteurs libyens sur le terrain.

Au cours d'une session au Conseil de sécurité des Nations unies à New York, le 21 août dernier, Anna Tetteh avait déjà défendu un plan de sortie de crise articulé autour du dialogue inter-libyen. Ce plan propose une feuille de route en cinq grandes thématiques : sécurité, gouvernance, économie, réconciliation et amendements électoraux. Le dialogue national est considéré comme impératif pour le retour de la stabilité en Libye.

La nouvelle feuille de route prévoit des initiatives visant à reconstituer les institutions divisées, en rassemblant la Chambre des représentants et le Haut conseil d'État, tout en travaillant à la finalisation de la Constitution et au renforcement de la Haute commission nationale des élections. Une autre étape consiste à appliquer des amendements électoraux proposés par un comité de Conseil nouvellement établi, dans le but d'assurer la légitimité et la représentativité des futures élections.

Anna Tetteh a également rappelé une réunion virtuelle significative qui a eu lieu le 24 juillet dernier, entre des membres de l'UA et des responsables de la Libye. Une réunion qui a permis d'évaluer les derniers développements sur le terrain. Alors que les préoccupations humanitaires et politiques demeurent vives en Libye, le partenariat renforcé entre l'UA et les Nations unies offre un nouvel espoir. Les prochaines étapes de cette feuille de route pourraient être décisives pour le rétablissement d'une gouvernance stable et inclusive au pays de Kadhafi.