La Commission des Finances et Comptes Publics (CFCP) a exprimé de sérieuses préoccupations concernant le manque de réponses du Bureau du Vice-Président aux multiples résolutions de l'Assemblée Nationale datant de Septembre 2022 à 2023, et ce, bien qu'il a été demandé au Bureau Du Vice-président de fournir des informations cruciales sur des affaires concernant des milliards de dalasis de fonds publics.

Le Vice-président de la Commission des Finances et Comptes Publics (CFCP) présentait son rapport sur les derniers progrès aux députés. L'Honorable Alhagie Mbowe a indiqué que bien que certaines institutions telles que le Bureau du Trésorier Général et le Bureau de l'Auditeur Général avaient été très coopératifs, le Bureau du Vice-président avaient manqué de fournir une mise à jour sur tous les sujets sous sa supervision, notamment l'existence de comptes non-réconciliés, la disparition d'articles et d'équipements de secours contre le COVID-19 d'une valeur de plus de 100 millions de dalasis, ainsi que des questions qui sont restées sans réponses sur des contrats opaques et des véhicules du gouvernement qui manquent à l'appel.

« Il est malheureux de constater que toutes les résolutions, de la première a la dernière page, réclamant une mise à jour du Vice-président demeurent sans réponses, » a déploré l'Honorable Mbowe. « Si ces résolutions ont été envoyées au Vice-président, pourquoi n'a-t-il pas alors daigné apporter de réponses à ces résolutions. Cela est l'une des preuves les plus évidentes que les résolutions parlementaires ne sont pas respectées par le pouvoir exécutif. »

Le rapport fait des révélations sur des sommes exorbitantes en souffrance : 18 millions de dalasis d'avances non- remboursées, des retraits frauduleux excédant 9 millions de dalasis, et des affaires très médiatisées à l'Agence Nationale de l'Environnement et dans les missions diplomatiques à l'étranger. La Commission des Finances et Comptes Publics (CFCP) s'attendait à ce que le Bureau du Vice-président fasse preuve autorité et fournisse dans les plus brefs délais des réponses sur ces sujets brulants, mais la commission n'a eu droit qu'au silence de la part du Bureau du Vice-président.

Le dossier le plus alarmant concerne les fonds contre le COVID-19. L'Agence de Gestion des Crises, sous la tutelle du Bureau du Vice-président, a manqué de donner des explications sur la non-livraison de produits alimentaires d'une valeur de plus de 100 millions de dalasis et de cargaisons de pétrole d'une valeur de 37 millions de dalasis. « Cela a eu lieu durant l'une des périodes les plus difficiles pour nos populations. Des fonctionnaires ne percevaient que la moitié de leur salaire, tandis que des dignitaires publics se divertissaient avec des millions de dalasis destinés à nourrir la nation. Cependant, le Vice-président n'a toujours pas fourni de mise à jour à cette Auguste Assemblée sur ces incidents, » a accusé L'Honorable Mbowe.

L'Honorable Lamin Ceesay, député de la circonscription de Kiang West, a pris la parole pour exprimer sa colère pour ce qui est, selon lui, un comportement outrageux de la part du gouvernement. Il a soutenu que le refus ou l'omission du Vice-président de fournir des réponses vise à dénigrer le rôle constitutionnel du Parlement, qui consiste à superviser la branche exécutive du gouvernement.

« C'est la raison pour laquelle les Gambiens disent que nos résolutions ne sont pas respectées, » a déclaré un membre de l'Auguste Assemblée. « Comment est-ce possible qu'un Vice-président ferme les yeux sur des instances de corruption d'une telle ampleur et ne même pas se donner la peine de fournir des explications ? Cela est inacceptable. »

Il a prévenu que ce silence continu émanant du Bureau du Vice-président dégraderait l'autorité de l'Assemblée Nationale aux yeux du public. Des membres du public ont demandé à l'Assemblée Nationale de « prendre les mesures qui s'imposent » afin de veiller à ce que les résolutions soient appliquées sans peur ou faveur.

Nonobstant le silence du Vice-président, la Commission des Finances et Comptes Publics (CFCP) a signalé des progrès dans d'autres domaines : le Trésorier Général a recouvré auprès des fonctionnaires plus de 4.8 millions de dalasis grâce à l'élimination des travailleurs fictifs ; les affaires de fraude au port de Banjul et dans les sous-trésoreries sont maintenant devant les tribunaux ; et l'intégration de projets gouvernementaux dans le système de comptabilité IFMIS avance à grands pas.

« Ces progrès sont éclipsés par le manque flagrant de prise de responsabilité émanant du Bureau du Vice-président. Les résolutions sur la réhabilitation de la Résidence Présidentielle, le projet d'assainissement de la ville de Banjul, la saisie de cargaisons de bois provenant du Sénégal, et la disparition de bons de paiement dans des institutions telle que Gambia College demeurent jusque-là sans conclusion, et ce, en attendant des réponses de la part du bureau censé diriger et coordonner de telles mesures, » a affirmé l'Honorable Mbowe.

