Sénégal: Violences basées sur le genre (vbg), et les mutilations génitales - Féminines (mgf) : Matam part en croisade

La région de Matam (nord) présente un taux de prévalence de 36% en matière de Violences basées sur le genre (VBG), l'un des pourcentages les plus élevés du Sénégal, selon la directrice régionale de la Famille et des solidarités. Face à cette préoccupante situation, les mutilations génitales féminines s'insurgent sur la liste des pratiques néfastes à éradiquer. Dans le département de Matam, où la pratique est toujours ancrée dans les familles, les chiffres donnent le frisson. Malgré l'adoption de la loi interdisant les MGF en 1999, la circonscription affiche un taux de prévalence de 83 %, selon le point focal institutionnel du CDPE de Matam, chef de service régional de l'Action éducative en milieu ouvert (AEMO), qui met en exergue les données statistiques des Enquêtes démographiques de santé à indicateurs multiples (2019-2023).

Durant un atelier tenu sur le sujet, la directrice régionale de la famille, a fait savoir que « La situation des violences basées sur le genre dans la région de Matam est préoccupante et se traduit de plus en plus comme une source d'inquiétude à laquelle il faut apporter des solutions ». Elle a souligné à cet égard l'importance d'un engagement collectif dans la lutte contre ce fléau de plus en plus présent dans la région.

« Cette situation préoccupante qui interpelle les autorités administratives, les autorités coutumières et toute la communauté, est à l'origine de plusieurs conséquences d'ordre psychologique, physique, avec des sévices corporels subis par les victimes, mais également des répercussions économiques » fait elle savoir. Recommandant ainsi la pressante nécessité de mettre en place un centre d'assistance pour les victimes de violences basées sur le genre, elle a plaidé « la mise en cohérence des synergies sur la création d'un centre holistique de prise en charge des victimes des VBG ». Après avoir concocté une feuille de route qui s'est illustrée par un plaidoyer, les participants de l'atelier ont interpellé les pouvoirs publics, les ONG, les autorités territoriales et également les bonnes volontés, à une intervention dynamique pour la construction du projet.

Le département de Matam affiche un taux de prévalence de 83 % en matière de (MGF)

Avec un taux de prévalence de 83 %, le département de Matam figure parmi les zones les plus touchées du Sénégal en matière de mutilations génitales féminines (MGF), selon Adama Diop, le point focal institutionnel du CDPE de Matam, chef de service régional de l'Action éducative en milieu ouvert (AEMO), qui met en exergue les données statistiques des Enquêtes démographiques de santé à indicateurs multiples (2019-2023). Une situation qui montre que « les changements significatifs attendus ne sont pas encore enregistrés au niveau des communautés pratiquantes ». Face à la pressante nécessité d'apporter des changements, le Comité départemental pour la protection de l'enfance (CDPE) concocte une stratégie fondée sur l'Approche transformatrice de genre (ATG), en s'attaquant aux causes profondes. Pour construire la riposte face au fléau, c'est une session de formation de trois jours, consacrés aux enjeux et défis liés aux mutilations génitales féminines (MGF) et aux VGB, avec un focus sur la protection de l'enfant et les stratégies de changement de comportements, qui a été organisée à l'intention des professionnels de la justice, de l'éducation, de la santé et de la société civile. Ce, après la sensibilisation des acteurs communautaires, des chefs religieux, et des chefs coutumiers, sur l'abandon des pratiques jugées néfastes. Durant les rencontres qui ont mobilisé ces acteurs jugés proches des enfants, un accent particulier a été mis sur le renforcement des capacités des séminaristes, sur l'écoute de l'enfant, la détection des signes de violence, les stratégies de changement social et également les instruments juridiques internationaux.

En plus des enseignants qui sont proches des enfants, les personnels de la santé qui représentent un maillon dans la détection et la prise en charge des cas ont été majoritairement ciblés dans les présentes sessions, qui ont servi de tribune pour partager de « l'importance de pouvoir déceler les signaux qui montrent que l'enfant a été victime de violence, et de la prise en charge convenable du cas pour assurer la protection de la victime, ses droits, et restaurer son bien-être physique et psychologique ».

« D'habitude, dans les éléments de preuve, des pièces, comme le certificat médical, manque parfois. On demande aux parents de payer pour avoir un certificat médical, tout en oubliant que l'enfant a des droits, qui sont inaliénables aux droits à la santé », condamne le chargé de la protection des enfants. Qui juge que « l'acquisition de la pièce médicale, n'est pas un droit qu'on peut vendre, il faut que l'enfant puisse en jouir pleinement ». C'est pourquoi, a-t-il dit : « nous avons ciblé la santé qui est un maillon très important dans la détection et la prise en charge des cas. Une fois que la victime se présente à l'hôpital, il y'a une façon de l'écouter, une façon de conserver les preuves pour l'action de justice, afin que le droit soit dit ».