Sénégal: Résorption du gap de logements sociaux - L'État et le privé unis pour faciliter l'accès au logement

Diamniadio, le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement du territoire, Moussa Balla Fofana, a lancé ce samedi la phase expérimentale du programme "18 M". Fruit d'un partenariat entre l'État et le promoteur Blue Key, ce projet pilote prévoit la construction de 215 logements, dont une quinzaine adaptée aux personnes âgées. Conçu comme un modèle reproductible à l'échelle nationale, il mise sur l'innovation technologique, la mixité sociale et l'implication des collectivités territoriales pour réduire le déficit structurel de logements et garantir aux Sénégalais un accès plus équitable à un habitat digne

Le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement du territoire, Moussa Balla Fofana, a présidé ce samedi à Diamniadio la cérémonie de présentation de la phase expérimentale du programme "18 M", initiative destinée à faciliter l'accès des Sénégalais à un logement digne et durable. Cette première étape, fruit d'un partenariat entre l'État et le promoteur privé Blue Key, prévoit la construction de 215 logements sur une superficie de 2,33 hectares, dont une quinzaine spécifiquement adaptée aux personnes âgées.

Dans son intervention, le ministre a souligné que ce projet s'inscrivait pleinement dans les orientations du Programme national d'accès au logement (PNAL), outil stratégique mis en place par le gouvernement pour résorber un déficit structurel qui demeure préoccupant. « C'est un projet qui répond à tout ce que nous avions structuré dans le cadre du PNAL... Nous avons un déficit structurel et nous avons énormément de logements que nous devons construire. Et si on calcule le besoin de financement de ce stock de logements, c'est un besoin qui dépasse les capacités de l'État du Sénégal », a expliqué Moussa Balla Fofana.

Face à cette réalité, le gouvernement mise sur une synergie entre ingénierie publique et capacité d'innovation privée. « Il était important de formuler le programme national d'accès au logement comme un véhicule d'investissement capable d'attirer l'investissement privé autour d'un objectif social. Voilà tout le défi que nous avions : créer une synergie entre l'action publique et l'ingénierie du secteur privé, pour au final mettre sur le marché un produit accessible aux différentes couches de notre nation. Vous comprenez tout le plaisir que nous avons de voir ce premier jalon du programme national d'accès au logement et du renouveau urbain et il y en aura plusieurs », a-t-il ajouté.

Le ministre a également insisté sur la dimension nationale du projet, qui ne se limite pas à la ville nouvelle de Diamniadio. L'ambition est de l'étendre progressivement à l'ensemble des régions du Sénégal, avec l'implication active des collectivités territoriales. « Le défi c'est les 196 000 km², l'ensemble des huit pôles territoriaux, tous les départements et toutes les communes. Les collectivités territoriales vont avoir un rôle important à jouer. Comme nous le savons, le logement, c'est une question de dignité, c'est le plus grand investissement qu'un couple ou qu'une personne fera dans le cours de sa vie », a insisté Moussa Balla Fofana.

Pour sa part, le promoteur Nabil Ryad, représentant de Blue Key, est revenu sur les contours de cette phase expérimentale qui se veut à la fois technologique, sociale et inclusive. « On a trouvé certaines solutions qui permettaient, grâce à certaines structures de matériaux innovants qui sont sénégalaises, d'entrer dans des programmes éco-durables. Le simple fait de pouvoir alléger le poids du bâtiment veut aussi dire réduction de coût », a-t-il expliqué.

Le projet prévoit en outre une mixité sociale et générationnelle, avec des typologies de logements variées et des solutions spécifiques pour les personnes à mobilité réduite. « Nous avons pensé plusieurs typologies de logements avec cette mixité sociale et générationnelle. Pour les personnes à mobilité réduite, nous avons des solutions, mais aussi pour les personnes âgées », a précisé le promoteur.

Au-delà des 215 logements de Diamniadio, l'ambition affichée est de faire du programme 18 M un modèle reproductible à l'échelle nationale, conciliant innovation technologique, accessibilité financière et justice sociale. Le projet repose sur l'idée que la construction de logements ne peut être uniquement une question de marché, mais bien un droit fondamental et une condition de dignité humaine, selon les termes du ministre.