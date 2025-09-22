Sénégal: Sédhiou-évaluation de la première année du lynaqe - De bonnes performances malgré les contraintes majeures

Les différentes familles d'acteurs du système éducatif de Sédhiou ont pris part, jeudi 19 et vendredi 20 septembre dernier, à la rencontre d'évaluation de la première année des enseignements/apprentissages du lycée Nation Armée pour la qualité et l'équité (LYNAQE) de Sédhiou. Du même modèle que celui de Kaffrine, ce lycée d'excellence et d'envergure nationale fonctionne sous un régime d'internat et l'autorité d'un colonel de l'armée. Des performances sont relevées certes à plusieurs niveaux mais des contraintes aussi sont énumérées en urgence pour assouvir les besoins indispensables au meilleur fonctionnement de ce lycée.

Cette rencontre multi-acteurs a passé en revue, vendredi et samedi dernier les différents moments de l'année scolaire 2025.2026 au titre de la phase-pilote des enseignements/apprentissages au lycée Nation-Armée pour la qualité et l'équité (LYNAQE) de Sédhiou. Cheick Yaba Diop l'inspecteur d'académie de Sédhiou magnifie les performances enregistrées en ces termes : « sur le plan des performances scolaires, les résultats sont plus que probants. Ce sont des moyennes de 19 sur 20 dans les classes de sixième et de cinquième, des moyennes de 17 en seconde. C'est une belle collaboration entre le ministère de l'Éducation nationale et celui des forces armées. Pour l'année scolaire 2025/2026, nous devons avoir un effectif de 414 élèves soit le double de l'année dernière », souligne-t-il.

Selon l'IA de Sédhiou, c'est le résultat du dialogue entre les acteurs du système : « nous avons favorisé le dialogue social toutes les familles d'acteurs du système éducatif à savoir l'association des parents d'élèves, les syndicats, les enseignants, le Centre régional de formation du personnel de l'éducation (CRFPE), l'inspection médicale des écoles, le Centre académique de l'orientation scolaire et professionnelle (CAOSP). Et le lycée est placé sous le commandement d'un colonel et tout cela a nous a beaucoup bonifiés dans la mise en oeuvre des activités d'enseignement/apprentissage au LYNAQE » notre l'autorité.

A côté de ce tableau bien reluisant, se dressent toutefois des contraintes et défis majeurs, nous dit l'inspecteur d'académie de Sédhiou Cheick Yaba Diop : « cette rencontre nous a permis de passer en revue l'ensemble des aspects positifs et les contraintes. Ces difficultés sont nombreuses notamment sur le plan pédagogique avec le besoin de formation des professeurs notamment sur la mise en service des outils de laboratoire ».

Et l'IA de Sédhiou de poursuivre : « en plus, ce ne sont pas des classes homogènes en termes de profils des élèves. De même, l'absence d'un cadre juridique qui régit le fonctionnement des LYNAQES a été posé comme problème. Heureusement que le dernier conseil des ministres l'a pris en charge. C'est un régime d'internat avec des dépenses à faire d'où le besoin de renforcer le budget » souligne-t-il.

Le colonel Macodou Guèye, commandant du LYNAQE de Sédhiou demeure stoïque malgré les difficultés : « ce fut une année expérimentale certes difficile mais nous avons enregistré d'excellents résultats. L'apport de l'inspecteur d'académie de Sédhiou Cheick Yaba Diop et du gouverneur de région ainsi que les autorités ministérielles nous a été d'un précieux coup de pouce. Tout début est difficile mais nous n'avons jamais baissé les bras », rassure l'autorité militaire en charge de l'établissement.

Les élèves du LYNAQE, par la voix de leur camarade Mirvan N'decky apprécient : « ce n'était pas du tout facile pour nous, élèves, de nous adapter à ce régime d'internat mais avec le temps, nous nous sommes mis à l'oeuvre et avons réussi à générer des résultats satisfaisants. Et nous allons maintenir cette dynamique de l'excellence », insiste le jeune homme. C'est donc le culte de l'excellence dans ce lycée d'envergure nationale dont les objectifs sont inscrits, dit-on, à l'agenda 2050 des nouveaux tenants du pouvoir. Les recommandations seront transmises à qui de droit dans l'espoir d'une prompte prise en charge des préoccupations.