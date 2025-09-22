Le collège des producteurs de riz du Sénégal s'est regroupé à Saint-Louis, ce week-end, dans le cadre d'un atelier bilan de la campagne de contre saison sèche chaude 2025 du riz. Cette année, des résultats record sont enregistrés avec plus de 46 000 hectares emblavés et une production estimée à plus de 300 000 tonnes de riz paddy. Les producteurs, regroupés au sein du Comité Interprofessionnel Riz (CIRIZ) l'ont fait savoir à l'occasion de cet atelier bilan. Selon eux, cette campagne a été difficile à cause des problèmes de financements, de maintenance des axes hydrauliques, de pression aviaire et de récoltes auxquels ils ont fait face. La rencontre a été présidée par le Ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Elevage, Dr Mabouba Diagne, qui a magnifié les résultats obtenus par les producteurs de riz.

« Concernant le bilan de la saison sèche chaude 2025, on était partis avec beaucoup de difficultés pour cette campagne. On était confronté à des problèmes de financement, de maintenance des axes hydrauliques, de pression aviaire en plus du problème de la récolte. Heureusement, Dieu a fait bien les choses avec les efforts des nouvelles autorités administratives. On a fait une campagne record avec 46 000 hectares environ et une production de plus de 300 000 tonnes de paddy. Donc, je pense que ça a été une bonne réussite. Je pense que c'est vraiment très intéressant et très rassurant », a dit Ousseynou Ndiaye, président du Comité Interprofessionnel de la filière riz (CIRIZ). Lors de cette rencontre, il était également question de la présentation du contrat-programme signé entre l'État et ledit comité. « On a présenté le contrat-programme, qui est une émanation des assises qu'on avait organisées depuis le mois de février 2025.

Et ce qui est vraiment intéressant et original, depuis 1960, donc ça fait 65 ans, toujours c'est le top-down, ça veut dire que les choses arrivent de là-haut vers le bas, vers la base. Et cette fois-ci, on veut changer de paradigme et on voudrait au moins que les choses partent de la base pour aller vers le sommet », a-t-il expliqué. Cela, dit-il, leur a permis de fixer des objectifs de 2026 à 2030, qui leur permettront au moins d'atteindre 75% des besoins. « Quand on dit 75% des besoins, on peut même, d'après les objectifs qui ont été fixés et les mesures qui sont prises, aller au-delà de 80%. Mais on préfère vraiment fixer la barre à 75% et réaliser 85% plutôt que le contraire », a précisé M. Ndiaye. Selon lui, cela leur permettra d'aller droit vers l'autosuffisance en riz dans le pays. Un engagement qu'a salué le Ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de l'Élevage, Dr Mabouba Diagne qui a présidé la rencontre en présence des directeurs généraux de la SAED, de l'ISRA, de la SODAGRI et de la directrice de la Banque Agricole (LBA).

Cependant, il a invité les producteurs à toujours privilégier le dialogue et œuvrer dans l'unité pour l'atteinte des objectifs d'autosuffisance alimentaire dans le pays. Il a émis également son souhait de voir la Banque Agricole (LBA) réussir sa campagne de levée de fonds. Les producteurs quant à eux ont plaidé pour la réhabilitation de 12 600 hectares et l'aménagement de 21 250 hectares de nouveaux périmètres avec un objectif annuel d'environ 8500 hectares soutenus par des procédures administratives. Ils ont beaucoup insisté aussi sur la nécessité pour leur tutelle de régler la problématique de la commercialisation du riz paddy. Ils préconisent aussi que l'État mobilise près de 1000 milliards FCFA pour la matérialisation des objectifs du contrat-programme.

