Sénégal: Inflation - Un recul de 0,5 % au deuxième trimestre 2025

L'Agence nationale de la statistique et de la démographie a constaté une légère baisse des prix à la consommation au deuxième trimestre 2025 (-0,5 %), portée par le repli des prix alimentaires, des services de communication et de logement. En glissement annuel, l'inflation ressort toutefois à +0,3 %, tandis que l'inflation sous-jacente se maintient à un niveau modéré.

Au deuxième trimestre 2025, l'indice des prix à la consommation a enregistré une diminution de 0,5 % par rapport au trimestre précédent. Cette tendance s'explique principalement par la baisse des prix des « produits alimentaires et boissons non alcoolisées » (-1,4 %), des services de « l'information et de la communication » (-0,5 %) ainsi que des services liés au « logement, à l'eau, à l'électricité, au gaz et autres combustibles » (-0,5 %).

Cependant, cette décrue a été partiellement atténuée par une hausse des prix dans d'autres postes de dépenses, notamment les « meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer » (+1,0 %), les biens et services de « transport » (+0,7 %) ainsi que les « restaurants et hébergement » (+0,5 %).

En glissement annuel, le niveau général des prix a progressé de 0,3 %. Cette évolution est imputable à l'augmentation des prix des « meubles, articles de ménage et d'entretien du foyer » (+2,3 %), de la santé (+2,0 %), des « restaurants et hébergements » (+1,8 %), de l'« enseignement » (+1,1 %) et, dans une moindre mesure, des « boissons alcoolisées, tabac et stupéfiants » (+8,6 %). Cette tendance haussière a toutefois été freinée par la forte baisse des services de communication (-6,7 %).

Sur l'ensemble du premier semestre 2025, l'inflation moyenne s'est fixée à 0,5 %. L'inflation sous-jacente (hors énergie et produits frais) ressort à 0,4 % en variation trimestrielle et à 2,2 % en glissement annuel. En moyenne sur deux trimestres, elle s'établit à 2,0 %.

L'analyse par origine des produits montre un repli de 0,7 % des prix des produits locaux en rythme trimestriel, mais une progression de 2,1 % sur un an. Les produits importés, quant à eux, ont enregistré une légère hausse de 0,1 % d'un trimestre à l'autre, tout en accusant une baisse de 3,2 % en glissement annuel.

Concernant les denrées alimentaires, les prix ont diminué de 1,4 % au deuxième trimestre 2025. Cette tendance s'explique par le fléchissement des prix des céréales (-1,5 %), du poisson frais (-2,1 %) et des légumes (-7,9 %), rendus plus rares en cette période de l'année. Toutefois, en comparaison avec la même période de 2024, les prix alimentaires affichent une légère hausse (+0,3 %), en raison de la progression des prix de la viande fraîche (+1,2 %), du poisson frais (+18,9 %), du lait (+8,6 %) et des huiles (+4,6 %).

En moyenne, l'inflation alimentaire s'est ainsi établie à 0,3 % sur le premier semestre 2025.