La Direction du Centre Hospitalier Régional de Saint-Louis a initié le week-end dernier des activités citoyennes placées sous le thème "Bien-être et cohésion sociale au service des usagers du CHRSL". Il s'agit d'une journée d'investissement humain au sein de cet hôpital et d'une randonnée pédestre conviviale pour sensibiliser les populations de la capitale du Nord sur les maladies non transmissibles. Le lancement des activités de ce week-end citoyen a été présidé par le Préfet du Département de Saint-Louis, Abou Sow qui a salué l'initiative avant d'inviter les populations à faire de cet hôpital leur propre bien et de l'entretenir.

La première activité de ce week-end citoyen du Centre hospitalier régional de Saint-Louis a été la journée d'investissement humain organisée le samedi en présence des autorités administratives, de l'ensemble du personnel de l'hôpital avec le staff de direction et des éléments des forces de défense et de sécurité de la région. « Nous avons initié pour la première fois un week-end citoyen, composé de deux activités dont un investissement humain que nous sommes en train de faire sous la présidence du Préfet du Département de Saint-Louis et une randonnée pédestre sous le thème « Bien-être et cohésion sociale au service des usagers du CHRSL ». Parce que, dans notre politique, on met le patient au centre de tout ce qui est prise en charge, décision et orientation. Parce que nous pensons qu'aujourd'hui, la prise en charge de nos concitoyens démarre par un environnement salubre, un environnement sain.

C'est dans ce cadre-là que nous avons vraiment prévu d'organiser cette journée d'investissement humain pour permettre à nos patients, avant même d'accéder aux soins, de retrouver un environnement sain et salubre, d'autant plus que cela participe de façon active sur la prise en charge », a fait savoir Docteur El Hadj Saadakh Top, directeur dudit hôpital. Revenant sur la seconde activité à savoir la randonnée pédestre, il a expliqué que cela entre dans le cadre de la cohésion sociale. « Nous, dans notre vision, nous nous sommes dits que l'hôpital appartient à la population, donc nous devons la retourner à la population.

C'est pourquoi nous avons organisé cette randonnée pédestre pour avoir une cohésion avec l'ensemble de la population de Saint-Louis, pour leur dire que cet hôpital leur appartient, qu'ils viennent pour qu'ensemble, nous puissions travailler pour mieux développer la santé de la population de Saint-Louis. Et en plus de cela, la randonnée pédestre, c'est une activité sportive. Aujourd'hui, Saint-Louis fait partie des régions où le taux de prévalence par rapport aux maladies non transmissibles est élevé », a-t-il rappelé. Il s'est aussi prononcé sur la situation de vétusté de cet établissement publique de santé qui est âgé de plus de 200 ans. « Vous comprenez avec moi la vétusté, néanmoins, l'État du Sénégal est en train de mettre beaucoup d'efforts, beaucoup de moyens, pour qu'on puisse assurer une très bonne prise en charge de la population de Saint-Louis, en espérant très bientôt l'ouverture d'un nouvel hôpital de niveau 3 ou 4 pour Saint-Louis. Cela ne fera que renforcer la prise en charge des concitoyens », a-t-il déclaré.

