Togo: Le pays dévoile sa bible pour les investisseurs

L'édition 2025 du Guide pratique des affaires au Togo sera présentée le 25 septembre prochain à Lomé.

Souvent qualifié de « bible de l'investissement », ce guide rassemble en un seul ouvrage l'ensemble des informations nécessaires pour comprendre le cadre légal, fiscal et institutionnel qui encadre les activités économiques au Togo. Il fournit également une analyse du climat des affaires et met en lumière les opportunités offertes dans différents secteurs.

Comparé à plusieurs pays voisins, le Togo bénéficie d'un environnement stable et d'un cadre politique favorable, éléments qui rassurent les investisseurs. L'amélioration continue des infrastructures, notamment portuaires et routières, ainsi que les réformes administratives engagées depuis quelques années, renforcent l'attractivité du pays.

Opportunités sectorielles

Le guide met en avant des domaines porteurs tels que la logistique, les services ou encore la petite industrie, secteurs appelés à jouer un rôle moteur dans la croissance nationale. Pour les acteurs économiques locaux comme internationaux, le guide offre une cartographie claire des opportunités et des procédures à suivre pour s'implanter.