Cote d'Ivoire: Versus Bank annonce l'entrée à son capital de Haverst Capital Holding

VERSUS BANK, acteur de référence du secteur bancaire en Côte d'Ivoire a le plaisir d'annoncer l'entrée à son capital de HARVEST CAPITAL HOLDING, groupe d'investissement ivoirien de premier plan, actif dans les domaines de la finance et du développement économique en Côte d'Ivoire et à l'international.

Cette opération constitue une étape stratégique majeure dans l'évolution de VERSUS BANK et fait suite à la décision du Conseil des Ministres de la République de Côte d'Ivoire, en date du 19 décembre 2024, autorisant la cession par l'État de sa participation majoritaire, représentant 52,89 % du capital de la banque, au profit de HARVEST CAPITAL HOLDING, société de droit ivoirien. Ladite transaction a par ailleurs reçu l'approbation de la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) ainsi que de la Commission Bancaire de l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA), conformément aux exigences réglementaires en vigueur, garantissant ainsi la transparence, la conformité et la sécurisation intégrale de ce dispositif.

Dans le cadre de ce processus, HARVEST CAPITAL HOLDING a bénéficié de l'expertise de KEYS FINANCES PARTNERS, banque d'affaires reconnue, en qualité de conseil financier.

Ce changement d'actionnariat reflète une volonté claire et assumée de renforcer durablement le positionnement de VERSUS BANK sur le marché bancaire ivoirienne, tout en consolidant ses capacités financières, technologiques et managériales. Il s'inscrit dans une stratégie de long terme visant à accroître la stabilité structurelle de la banque, améliorer sa proximité avec la clientèle, dynamiser ses performances commerciales et accélérer son processus d'innovation.

VERSUS BANK tient également à souligner que la Caisse Générale de Retraite des Agents de l'État (CGRAE), actionnaire historique, demeure dans le capital de la banque à hauteur de 47,11% confirmant ainsi son engagement durable aux côtés de VERSUS BANK et la solidité du socle institutionnel de son actionnariat.

Précédemment banque à capitaux majoritaires publics, VERSUS BANK s'est imposée comme un acteur essentiel de l'économie ivoirienne, notamment à travers le financement des PME et des projets à fort impact, grâce à son expertise et à sa collaboration étroite avec les secteurs public et privé, la banque contribue activement à l'essor économique et social de la Côte d'Ivoire.

L'arrivée du groupe HARVEST CAPITAL HOLDING, au capital de VERSUS BANK, ouvre par conséquent de nouvelles perspectives en matière de digitalisation, de diversification de l'offre de services et d'expansion territoriale. Elle constitue également un signal fort de l'engagement de la banque à accompagner le secteur économique national dans toutes ses dynamiques de transformation.

VERSUS BANK tient à exprimer sa profonde gratitude à l'État de Côte d'Ivoire pour son soutien constant et indéfectible. Elle adresse également ses sincères remerciements à la CGRAE pour son engagement renouvelé, ainsi qu'à ses clients, partenaires et collaborateurs pour leur fidélité et leur confiance. La Banque réaffirme sa détermination à poursuivre, avec rigueur et professionnalisme, sa mission au service du développement de la Côte d'Ivoire, et confirme sa volonté de continuer à offrir à ses clients un service conforme aux plus hauts standards d'excellence.

À propos de VERSUS BANK

Fondée en 2004, VERSUS BANK est une banque de référence sur le marché bancaire ivoirien, orientée vers le financement des entreprises, des institutionnels et des particuliers. Forte d'un réseau de six agences, elle se distingue par sa proximité avec les clients et ses produits sur mesure. VERSUS BANK se distingue par son engagement à favoriser l'inclusion financière et à soutenir le développement économique local à travers une offre adaptée et accessible.

À propos de HARVEST HOLDING CAPITAL

HARVEST HOLDING CAPITAL, société anonyme de droit ivoirien, est un groupe d'investissement ivoirien de premier plan, actif dans les domaines de la finance et du développement économique, en Côte d'Ivoire et à l'international. Son objectif est de catalyser la croissance économique durable à travers des investissements stratégiques à fort impact social.

À propos de la CGRAE

La Caisse Générale de Retraite des Agents de l'État (CGRAE) est l'organisme public en charge de la gestion du régime de retraite des fonctionnaires en Côte d'Ivoire. Elle oeuvre pour la protection sociale durable des agents de l'État et le versement sécurisé des pensions de retraite.