Cote d'Ivoire: SITLA 2025 - L'innovation numérique redessine le visage du tourisme ivoirien

Le Parc des Expositions d'Abidjan, situé à Port-Bouët, était au rythme du 19 au 21 septembre 2025, de la 10e édition du Salon International du Tourisme et des Loisirs d'Abidjan (SITLA). Placé sous le thème « Innovations technologiques : un facteur de développement du tourisme et des loisirs », ce rendez-vous a marqué un tournant décisif pour la Côte d'Ivoire, déterminée à se repositionner sur la carte mondiale du tourisme.

La cérémonie d'ouverture a donné le ton à travers des interventions de haut niveau. Le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, a souligné que « l'innovation technologique constitue aujourd'hui un levier majeur pour transformer et relancer durablement le tourisme ivoirien ». Pour lui, l'ambition du programme « Sublime Côte d'Ivoire » est claire : accroître la compétitivité du pays et en faire un hub touristique incontournable en Afrique.

Le ministre a rappelé que des projets structurants tels que M Avenue, les Trois Tours, le Four Seasons ou encore la réhabilitation de la cité historique de Grand-Bassam illustrent cette volonté politique. « Le tourisme représente déjà 8,6 % du PIB et génère plus de 650 000 emplois directs et indirects. Notre objectif est d'en faire un catalyseur d'emplois pour la jeunesse », a-t-il affirmé avec conviction.

Le parrain de l'événement a, pour sa part, salué la portée du SITLA, qualifié de véritable vitrine africaine du tourisme et de la culture. Selon lui, la Côte d'Ivoire dispose d'une opportunité unique pour se positionner comme une destination moderne et attractive, à la croisée des influences culturelles et économiques du continent. Il a appelé à une synergie entre acteurs publics, privés et communautaires pour concrétiser cette vision.

La dimension internationale de cette 10e édition s'est confirmée par la présence de 25 délégations étrangères, venues de la sous-région africaine, mais aussi de pays tels que la Chine, la France, le Brésil et les États-Unis. La participation d'ONU Tourisme, d'institutions régionales et de chancelleries a donné un éclat particulier à l'événement. Tous ont insisté sur l'importance de la coopération Sud-Sud et internationale pour renforcer la compétitivité des destinations africaines.

Les travaux ont débouché sur plusieurs recommandations, à savoir, l'intégration accélérée des outils numériques pour la promotion et la réservation des services touristiques ; la construction et modernisation d'infrastructures hôtelières et culturelles ; la mise en place d'un dispositif de suivi-évaluation afin de mesurer les retombées économiques et sociales du SITLA.

Dans la foulée, des panels thématiques, des formations spécialisées et des concours d'innovation ont été annoncés, de même qu'un forum économique et des rencontres B2B. Plusieurs contrats ont d'ailleurs été signés entre voyagistes internationaux et opérateurs locaux, confirmant l'impact concret de ce carrefour stratégique.

Clôturant les travaux, le ministre Siandou Fofana s'est réjoui du succès éclatant de cette édition. « Le bilan est largement satisfaisant. Participants, régions et exposants ont exprimé leur fierté d'avoir contribué à cette célébration de la Côte d'Ivoire », a-t-il déclaré, avant de rendre hommage au président Alassane Ouattara, dont la vision a permis au pays d'être cité en exemple en matière de tourisme.

Le SITLA confirme, avec cette 10e édition, sa vocation de plateforme d'échanges et de rayonnement pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique, tout en inscrivant résolument l'innovation technologique au coeur de la relance touristique.