Cote d'Ivoire: Rentrée solennelle 2025-2026 - Les étudiants de l'UPCI outillés pour leur insertion professionnelle

La rentrée solennelle de l'Université populaire de Côte d'Ivoire (UPCI) s'est tenue le samedi 20 septembre 2025, sur son campus de Yopougon-Millionnaire. À l'instar des grandes universités de référence, cet établissement d'enseignement supérieur privé a marqué l'ouverture de sa nouvelle année académique par une conférence-débat autour du thème : « Comment profiter des opportunités d'insertion en Côte d'Ivoire ? ».

Devant un auditoire composé d'étudiants et de parents, André Kuyo, expert-consultant en insertion professionnelle, a prodigué des conseils pratiques pour faciliter l'intégration des jeunes diplômés dans le marché du travail.

Selon lui, la situation de l'emploi en Côte d'Ivoire reste marquée par un décalage entre le nombre de diplômés et les offres disponibles. Dans ce contexte, il a exhorté les étudiants à se préparer avec rigueur et à se démarquer :

« Vous devez vous considérer comme des produits. Pour être "achetés" par le marché du travail, vous devez développer plusieurs atouts », a-t-il lancé.

Le conférencier a insisté sur la nécessité de conjuguer savoir-faire et savoir-être, invitant les étudiants à s'ouvrir au monde extérieur. « Allez sur les sites de recherche d'emploi, apprenez à rédiger un CV percutant, maîtrisez les techniques d'entretien et de recrutement », a-t-il conseillé.

De son côté, le recteur de l'UPCI, Pr Séraphin Prao, maître de conférences agrégé en économie, a réaffirmé l'engagement de son université à placer l'insertion professionnelle au coeur de sa pédagogie. Pour preuve, l'établissement a déjà signé onze conventions avec des entreprises et cabinets partenaires, afin de permettre aux étudiants d'effectuer des stages dès la première année.

Le recteur a également souligné que des professionnels interviennent régulièrement dans les enseignements pour assurer une formation pratique et adaptée aux réalités du marché. Il a enfin exhorté les étudiants à cultiver discipline et travail acharné, gages de réussite et de réalisation de leurs ambitions.

Pour l'année académique 2025-2026, l'UPCI enregistre environ 350 étudiants inscrits, confirmant sa progression et son attractivité croissante dans le paysage universitaire ivoirien.