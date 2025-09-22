Cote d'Ivoire: Les planteurs du pays s'unissent au sein d'une coordination rurale

« Paysans de Côte d'Ivoire, unissons-nous ! » Tel est le mot d'ordre qui a conduit, après plusieurs mois de mobilisation d'un comité ad hoc de leaders agricoles, à la création de la Coordination rurale de Côte d'Ivoire (CR-CI). La cérémonie constitutive a eu lieu le samedi 20 septembre 2025 à Abengourou, en présence de 250 délégués venus de treize régions et représentant divers secteurs agricoles.

À l'issue des travaux, Ehora Yao Léonard, président du collectif des sociétés coopératives de l'Indénié-Djuablin, a été élu à l'unanimité premier président de cette nouvelle organisation syndicale.

Interrogé sur l'opportunité de ce regroupement face aux structures déjà existantes, le nouveau président du CR-CI a expliqué que la démarche vise avant tout à défendre les intérêts de l'ensemble des producteurs agricoles sans distinction. La Coordination entend s'impliquer dans la représentation des planteurs, la diffusion d'informations fiables, la formation, ainsi que dans la promotion de la solidarité et de la cohésion au sein du monde rural.

« Ensemble, nous pouvons négocier, revendiquer et améliorer nos conditions de vie », a affirmé M. Ehora. Il a également insisté sur les défis du changement climatique, qui appellent une synergie d'actions et l'adoption de pratiques culturales adaptées. Selon lui, une meilleure organisation des producteurs permettra de solliciter plus efficacement l'appui des autorités en vue de moderniser et de renforcer les exploitations agricoles.

La rencontre a également enregistré la participation de Yaya Grambouté, directeur régional du Conseil café-cacao de l'Indénié-Djuablin. Celui-ci a invité les planteurs à s'impliquer activement dans le programme national de recensement des producteurs, lancé par le gouvernement, afin de renforcer la traçabilité et la transparence dans la filière.

Avec la création de la CR-CI, les acteurs agricoles de Côte d'Ivoire veulent désormais donner une voix plus forte et plus unifiée au monde paysan, dans l'espoir d'améliorer durablement leurs conditions de vie et de travail.