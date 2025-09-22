Maroc: La création du parti des forces populaires a toujours été ancrée dans l'histoire de l'armée de libération et du recouvrement de la souveraineté nationale

Le Premier secrétaire de l'Union socialiste des forces populaires, Driss Lachguar poursuit avec détermination responsable, son prodigieux périple organisationnel et structurel à travers l'ensemble des régions et provinces du Royaume.

C'est ainsi que le dirigeant ittihadi a présidé, le samedi 20 septembre les travaux d'ouverture du Congrès provincial USFP/Tarfaya en prononçant une communication exhaustive passant en revue les étapes historiques qui ont jalonné le processus politique et organisationnel du déploiement ittihadi militant dans cette province considérée comme un portail vers les provinces du Sahara marocain.

Driss Lachguar a ouvert sa communication inaugurale en soulignant que ce congrès se présente comme une étape charnière de l'histoire de l'Union socialiste des forces populaires, en rappelant que la création du parti des forces populaires a toujours été ancrée dans l'histoire de l'armée de libération et du recouvrement de la souveraineté nationale.

Par ailleurs, le Premier secrétaire du parti des forces populaires a rappelé que la libération de Tarfaya en avril 1958 a constitué le premier signal ayant mené à la création de l'Union nationale des forces populaires, compte tenu que ce fut l'introduction directe qui est intervenue à la suite des exploits réalisés par l'armée de libération à l'encontre de l'occupation espagnole, ajoutant en outre que cette étape historique confirme que l'unité du Maroc n'a jamais été acquise en vertu du tracé colonialiste comme prétendu par les voisins mais a été façonnée prodigieusement à travers des étapes savamment progressives passant par la récupération de Tanger l'internationale au Nord et aboutissant à la libération des Tarfaya et Sidi Ifni au Sud dans un prodigieux processus national unioniste.

D'autre part, Driss Lachguar a abordé le contexte de la ville de Tarfaya au lendemain de l'indépendance, développant qu'elle était après le départ des Espagnols une petite agglomération regroupant de modestes habitations avant de s'avérer aujourd'hui une ville de développement prometteux.

A ce propos, le dirigeant usfpéiste a indiqué que cette province dont la population ne dépasse guère 12 à 14 mille habitants, selon les données statistiques du dernier recensement démographique, s'avère disposer d'importantes potentialités naturelles et économiques dont son importante façade maritime, les projets prometteurs des énergies renouvelables (éoliennes, industries du bâtiment, entre autres), en mettant en avant que toutes ces richesses ont un impact direct sur la population de cette province « qui, par ailleurs a droit à leur part équitable du développement.

Là-dessus, Driss Lachguar a rendu hommage à la commission organisationnelle du congrès et à l'ensemble de la direction usfpéiste locale, notamment Essalek El Moussaoui, en louant les efforts déployés par l'ensemble des Ittihadis à travers cette station organisationnelle, mettant l'accent sur l'impératif de voir ce processus organisationnel couronné par l'élection d'une nouvelle direction qui aura pour mission la création d'un siège provincial du parti et la préparation assidue des prochaines échéances électorales de l'an 2026, de manière à assurer une présence importante de l'USFP au sein des instances locales et régionales, rappelant dans ce sillage que la prière accomplie par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à Tah constitue un moment précieux et symbolique dans ce processus.

D'autre part, le dirigeant ittihadi a mis en avant que l'USFP qui a consenti de gros sacrifices tout au long de la marche du mouvement national, demeure attaché à l'appel de la nation à travers les différentes étapes, aussi bien au cours des batailles de l'indépendance et l'unification qu'à travers l'appel lancé par Feu Sa Majesté le Roi Hassan II vers la fin des années 70 en prônant la constitution d'un gouvernement d'alternance pour délivrer le pays de «la crise cardiaque». La libération de Tarfaya en avril 1958 a constitué le premier jalon ayant mené à la création de l'Union nationale des forces populaires

A ce propos, il a mis en avant qu'en dépit des difficultés économiques et de l'exigence du redressement structurel, le parti des forces populaires n'a jamais lésiné quant à l'adhésion de cette expérience nationale, mettant, à cet égard, l'intérêt du pays au-delà de toute considération.

Driss Lachguar, évoquant les portraits accrochés au mur de la salle, a souligné que le parti demeure fier de ses symboles tels que le martyr Mehdi Ben Barka, Abderrahim Bouabid qui s'est acquitté d'un rôle essentiel dans la défense de la question de la Cause nationale, en vertu de la mission Royale qui lui fut confiée dans les années 70, feu Abderrahmane El Youssoufi qui avait dirigé le gouvernement d'alternance, Mohamed Elyazeghi, Abdelouahed Radi et d'autres leaders ayant contribué à oeuvrer pour l'unité et l'édification du Maroc démocratique.

Là-dessus, le dirigeant ittihadi a mis en avant que ce qui distingue l'Union socialiste des forces populaires, c'est son adhésion constante à l'ensemble des grandes questions nationales aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays et tant à travers l'expérience démocratique que par l'incitation de l'opinion publique internationale à la reconnaissance de la justesse de la cause de l'intégrité territoriale du pays, de même que le parti des forces populaires a toujours oeuvré au niveau des rapports internationaux et de ses connexions avec les partis politiques étrangers à recueillir les positions favorables à la marocanité du Sahara et au soutien à l'initiative marocaine d'autonomie (...)

Et de conclure en soulignant que l'USFP est convaincu que l'année 2025 sera, à n'en point douter l'année du règlement définitif du conflit artificiel autour du Sahara marocain, appelant les Ittihadis de Tarfaya à davantage de déploiement et de mobilisation pour la réussite de cette station organisationnelle mais aussi à l'implication responsable dans le processus de la réédification du parti au service de l'intérêt de la région mais aussi celui de l'ensemble de la patrie.