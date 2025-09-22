Maroc: Le Salon international 'Al Omrane Expo-Marocains du Monde' fait escale à Madrid

Le Salon international "Al Omrane Expo-Marocains du Monde 2025" a fait escale, vendredi, à Madrid, la deuxième étape de ce road show inauguré le 28 juin à Bruxelles.

Cette tournée, initiée dans le cadre de la mise en oeuvre des Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI appelant au renforcement des liens avec les Marocains du monde, est en parfaite cohérence avec la politique du ministère de l'Aménagement du territoire national, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la ville, qui fait de la proximité avec la communauté marocaine à l'étranger une priorité stratégique.

Cet événement constitue une occasion privilégiée pour rapprocher les Marocains résidant à l'étranger de l'offre immobilière nationale en leur proposant un cadre structuré d'information, de conseil et d'accompagnement au sujet des opportunités d'investissement dans le secteur.

L'objectif est d'expliquer aux membres de la communauté marocaine en Espagne les conditions d'accès à la propriété dans le cadre du programme national d'aide directe au logement "Daam Sakane", initié sous la Haute Impulsion Royale et porté par le ministère de tutelle afin de leur faciliter la concrétisation de projets d'acquisition ou d'investissement au Maroc et de leur garantir un accès à un logement digne, accessible et adapté à leurs besoins, rapporte la MAP.

Pendant trois jours, les visiteurs du salon auront l'opportunité d'échanger directement avec les équipes du Groupe Al Omrane, en présence de plusieurs partenaires du secteur bancaire, de l'Ordre national des notaires du Maroc, ainsi que des représentants du ministère de tutelle, qui présenteront tous les détails et informations sur "Daam Sakane".

Le fait de rassembler les différents partenaires et intervenants dans un même cadre permettra de fournir aux visiteurs une information complète et fiable, couvrant les dimensions financières, juridiques et administratives liées aux projets d'acquisition ou d'investissement.

A cette occasion, une conférence institutionnelle, réunissant notamment des responsables d'Al Omrane et du ministère et le tissu associatif marocain établi à Madrid, a été organisée autour du programme d'aide directe au logement et de son impact sur la promotion de l'accès au logement et l'amélioration du cadre de vie des citoyens.

Le consul général du Maroc à Madrid, Kamal Arifi, a souligné dans ce cadre que le Royaume a fait preuve d'une détermination inébranlable dans la mise en oeuvre de réformes structurelles pour améliorer l'accès au logement, notamment pour les Marocains résidants à l'étranger.

Après avoir mis en avant l'attention particulière accordée par SM le Roi aux membres de la communauté marocaine résidant à l'étranger, notamment au niveau de l'amélioration des services administratifs qui leur sont fournis, le diplomate marocain a relevé que cette rencontre se veut une occasion pour échanger sur les divers programmes destinés aux Marocains du monde.

Pour sa part, la représentante du ministère de l'Aménagement du territoire national, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la ville, Imane Hanzaz, a expliqué les conditions et les critères à réunir pour pouvoir bénéficier du nouveau programme d'aide au logement, qui s'inscrit en droite ligne avec la Volonté Royale de renforcer la capacité des citoyens à accéder à un logement décent, avec pour objectif de renouveler l'approche d'aide à l'accès à la propriété et à soutenir le pouvoir d'achat des ménages, à travers une aide financière directe à l'acquéreur.

La tournée internationale "Al Omrane Expo - Marocains du Monde 2025" se poursuivra après Madrid avec des escales à Amsterdam, Montréal et Turin, confirmant la dimension stratégique de cette initiative et l'ouverture continue du Groupe sur les communautés marocaines à travers le monde

A travers ce dispositif, le Groupe Al Omrane réaffirme son engagement constant à servir les Marocains du monde, à renforcer les passerelles économiques, sociales et humaines avec le Royaume, et à promouvoir un accès transparent et structuré à l'offre immobilière nationale, en pleine cohérence avec son rôle d'acteur public de référence de l'habitat et du développement territorial.